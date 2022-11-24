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風・Luxury／細緻蕾絲變身鑲鑽版　成江詩丹頓女錶最美裝飾

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▲▼江詩丹頓,MB&F 。（圖／公關照）

▲靈感源於布拉諾蕾絲的江詩丹頓Égérie系列Creative Edition腕錶，不少古董時計也有不少展現蕾絲、刺繡藝術的作品。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

一只華美的珠寶錶要用上幾項工藝？江詩丹頓（Vacheron Constantin）靈感源於義大利布拉諾島著名布拉諾蕾絲（Burano lace）的Égérie系列Creative Edition 腕錶，答案是4項，共結合織錦、手工雕刻、琺瑯彩繪和珠寶鑲嵌工藝，在黑色琺瑯面盤上呈現細膩的鑽石蕾絲圖案，逾4克拉美鑽閃耀璀璨光芒。

▲▼江詩丹頓,MB&F 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Égérie系列Creative Edition腕錶的白金材質蕾絲絲相當纖細，鑲嵌美鑽是一大挑戰。

回顧江詩丹頓於新藝術時期和裝飾藝術時期的古董時計，不乏深受刺繡藝術和蕾絲圖案啟發的作品，近年來品牌再次以蕾絲為靈感，推出Métiers d'Art藝術大師Fabuleux Ornements系列法國蕾絲腕錶。今年則於Égérie系列Creative Edition腕錶展現布拉諾蕾絲之美，面盤的「褶皺」紋飾來自機刻雕花大師手工操作20世紀初古董機器的織錦工藝，深邃面盤則為黑色琺瑯，月相視窗中的雲朵則以鏤空琺瑯工藝製作，厚度縮減至0.27毫米，難度堪稱歷來之最。

▲▼江詩丹頓,MB&F 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Égérie系列Creative Edition腕錶結合織錦、手工雕刻、琺瑯彩繪和珠寶鑲嵌工藝。

江詩丹頓Égérie系列Creative Edition腕錶另一大挑戰是覆於面盤上的白金材質蕾絲線相當纖細，先由雕刻大師勾勒出花卉圖案和平整區域，再發揮創意於蕾絲圖案之間刻畫線條，代表每款錶均是獨一無二，最後交由珠寶鑲嵌師運用珠粒式鑲嵌工藝鑲上鑽石，成就纖薄如細緻蕾絲織品的迷人圖案。

▲▼江詩丹頓,MB&F 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Egérie月相腕錶粉紅金錶鍊款展現俐落風格。

▲▼江詩丹頓,MB&F 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓推出面盤密鑲鑽石可更換鱷魚皮錶帶或絹帶的Egérie月相腕錶（左），以及全鑲鑽款式。

同系列月相錶也壯大陣容，江詩丹頓推出全新粉紅金鍊帶腕錶、以及兩款面盤鑲滿美鑽的款式，最華麗的Égérie月相錶版本為面盤與粉紅金鍊帶全鑲滿總重約12.35克拉的鑽石，耀眼奪目。

▲▼江詩丹頓,MB&F 。（圖／公關照）

▲MB&F與法國珠寶設計師Emmanuel Tarpin合作打造限量8只的Legacy Machine FlyingT 腕錶「冰晶」（ICE）版本。（圖／MB& F提供，以下同）

獨立製錶品牌MB&F則與法國珠寶設計師Emmanuel Tarpin二度合作，為採用垂直同軸3D立體結構的LM FlyingT飛行陀飛輪錶換上華麗新裝，推出各限量8只的ICE冰晶錶與BLIZZARD暴雪錶，Emmanuel Tarpin特別針對機芯提出幾項改動要求，包括移除所有與冰雪主題衝突的金色元素、平衡擺輪經過藍鋼處理、陀飛輪中央和兩側錶冠的鑽石改為帕拉依巴碧璽，讓凜冬冰川的意象更完整。

▲▼江詩丹頓,MB&F 。（圖／公關照）

▲MB&F限量8只的Legacy Machine FlyingT 「暴雪」（BLIZZARD）腕錶。

因此在MB&F Legacy Machine FlyingT 腕錶冰晶版本上，可見藍寶石水晶圓頂和機芯長出尖銳的鑽石「冰筍」，圍繞著機芯和霧面青金石錶盤；另一款暴雪腕錶則於藍寶石水晶圓頂上鑲嵌明亮式切割美鑽，霧面青金石錶盤機板則以密封鑲呈現雪花飄落的景致，讓前衛的複雜機械錶變浪漫了。

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關鍵字：

風Luxury, , 江詩丹頓, Vacheron Constantin, MB&F

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