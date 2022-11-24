《愛的二八定律》10金句：百分之八十不重要的事，管都别管

▲楊冪、許凱《愛的二八定律 》金句連發。（圖／翻攝自微博愛的二八定律，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

楊冪與許凱主演的陸劇《愛的二八定律》開播就引發討論，劇情講述了資深宅男陽華同時面對強勢母親的逼婚，無意中和律師秦施相識且一拍即合決定組建「協議婚姻家庭」，最後意外獲得真愛的故事，當中關於愛情、婚姻以及工作的金句值得了解！



1.我們之間的距離，你只要向前走20%，剩下的80%我會努力奔向你。



2.牢牢握住眼前百分之二十重要的事，百分之八十不重要的事，管都别管！



3.我們互為彼此的二八。



4.我說過我的原則，是希望我在乎的人，能因為我而獲得幸福。



5.人之所以會焦慮，是因為知道的太多，想知道，能知道的也太多。相比之下，我覺得無知反而快樂。



6.我們這具皮囊並不完美，脆弱如斯，它是我們在這世間承載靈魂的容器。



7.其實想要獲得幸福很簡單，就是不要跟別人比，降低自己的慾望，這樣就能得到幸福。



8.我們呢，既要承擔繁衍歷史的重任，又要像男性一樣經濟獨立，上班能升級打怪，下班帶娃做飯，你說這容易嗎？



9.女人首先是個人，在任何關係中，都不應該放棄自己，尤其是夫妻，誰都不應該成為任何人的附屬品。



10.什麼工作都不值得你廢寢忘食，熱愛也要活著才能熱愛。