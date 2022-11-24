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胡宇威戀上400萬AP錶　拉回現實預算留給婚禮

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▲胡宇威以AP品牌之友身分出席複雜功能錶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶愛彼（Audemars Piguet，簡稱AP）今於台北遠百信義A13概念店展出5款複雜功能腕錶，品牌之友胡宇威佩戴Royal Oak皇家橡樹系列41毫米電光藍色陶瓷萬年曆腕錶亮相，透露此款逾400萬元的名錶已是他的預算上限，笑著說：「預算要留給婚禮。」他對未婚妻陳庭妮的貼心不僅於此，透露已想好蜜月地點給另一半驚喜，不過婚期仍是未知數，他說：「計畫趕不上變化啊！」

▲▼ 胡宇威 。（圖／公關照）

 ▲胡宇威對於藍色陶瓷材質的AP Royal Oak皇家橡樹系列萬年曆腕錶41毫米，愛不釋手。（圖／AP提供，以下同）

▲▼AP,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲AP以藍色陶瓷打造的Royal Oak皇家橡樹系列萬年曆腕錶41毫米，約4,270,000元。

▲▼ 胡宇威 。（圖／公關照）

▲胡宇威開心與AP專書中收錄自己對時間看法的內頁合影。

踏入AP台北遠百信義A13概念店，已布置成瑞士小屋的溫馨空間，點綴聖誕元素裝飾與聖誕樹洋溢節慶氣氛，胡宇威透露聖誕節會與親友一起吃大餐、交換禮物，最想將今手腕上的Royal Oak皇家橡樹系列41毫米電光藍色陶瓷萬年曆腕錶納入收藏，因為藍色陶瓷製作難度高，且萬年曆功能實用，加上AP將他的形象照與對時間的看法納入品牌精裝書，讓他備感榮幸，肯定要壯大自己的AP收藏陣容。

▲▼AP,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲曾馨瑩戴的AP皇家橡樹系列自動上鍊超薄飛行陀飛輪50周年紀念款腕錶登台亮相，未稅價165,400瑞士法郎（約台幣5,460,000元）。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

另外4款同台亮相的AP複雜功能錶，各自展現品牌製錶工藝與材質創新的突破，包括結合鈦金屬與綠陶瓷的Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列44毫米飛行陀飛輪GMT腕錶、CODE 11.59系列41毫米萬年曆腕錶、39毫的Royal Oak皇家橡樹系列RD#3自動上鍊超薄飛行陀飛輪腕錶，以及郭台銘夫人曾心瑩生日所戴的紫色面盤錶徑37毫米的陀飛輪錶，不僅外型時髦，內在工藝也了得，裝載超薄2968飛行陀飛輪機芯才能成就小尺寸陀飛輪錶。

▲▼AP,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲AP結合鈦金屬與綠色陶瓷的Royal Oak Concept 皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪 GMT 腕錶44毫米，約6,580,000元。

▲▼AP,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲AP CODE 11.59 系列萬年曆腕錶41毫米，2,990,000元。

HUBLOT也致力研發新材質與複雜功能，自2016年起已經推出透明色、煙燻黑、黃、藍、粉紅、紅，綠色和橘色等8種藍寶石水晶材質，並運用在不同形狀的錶殼上，最新力作為酒桶型的Spirit of Big Bang冰橙藍寶石陀飛輪五日鍊腕錶，雙曲面的錶面及錶背更是考驗加工技術，呈現高透光感的橙色，盡顯複雜機芯之美，連錶帶也展現橘色透明質感，風格前衛。

▲▼AP,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Spirit of Big Bang冰橙藍寶石陀飛輪五日鍊腕錶全球限量250只，5,723,000元。（圖／HUBLOT提供）

►曾馨瑩露一手百萬「錶王」、AP陀飛輪錶慶生　各大精品獻花禮祝賀

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關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, 胡宇威, 曾馨瑩, HUBLOT

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