Y2K女孩必收5款精品髮飾　Lisa同款少女感爆棚、潤娥根本人間Miu Miu

實習記者黃麗頻／綜合報導

近期在時尚圈吹起Y2K復古風，從拍照手勢、妝容配色、服裝搭配到髮型，無一不搭上這股風潮；說到髮型，有別於現今流行的空氣、氧氣瀏海等，Y2K喜歡利用各種髮飾來添加造型的色彩及可愛度，而不少精品也跟上這股熱潮，以下特搜5款精品髮飾，「潤娥＋Miu Miu」根本是女神降臨！

＃Celine 深玳瑁色髮箍

講到Y2K造型絕對不能忘記「髮箍」！髮箍不僅能為整體造型添增復古感，更是超強的「瘦臉神器」，Celine選用醋酸纖維和黃銅作為主要材質，並融合鐫刻自家logo，以及招牌色系打造出髮箍系列商品，不僅懷舊更增添一絲俏皮氣息，看看Lisa戴起來是不是超級可愛。

＃Celine 粉紅Triomphe鯊魚夾

鯊魚夾絕對是2022必備時尚配件，同時也是Y2K指標之一，除了系列髮箍單品，Celine也推出鯊魚夾單品，以「Triomphe」為創作核心，使用醋酸纖維及精鋼製造；鯊魚夾不只帶點成熟的風情，還是懶人救星，而Lisa同款的粉色鯊魚夾，更顯少女感十足，雙重感受一次擁有。

＃Miu Miu 水晶髮夾

想要擁有俏皮可愛的感覺，髮夾一定不能少！若想要讓整體造型更加精緻，就一定要選帶鑽的髮夾！Miu Miu這款水晶髮夾，將經典標誌作為單品，在金屬綴以炫目的人造水晶，整體顯眼、閃亮富有時尚感，看看潤娥戴起來根本仙女下凡，說是「人間Miu Miu」絕不為過。

＃Prada 玻璃髮夾

身為Miu Miu的姐妹品牌，Prada也不遑多讓的推出「玻璃髮夾」，同樣以品牌經典標誌作為核心，周圍更鑲嵌上水晶，而白色系的玻璃基底，使整體看起來不僅可愛，更多一分高雅細膩感，還能提亮髮色、點綴穿搭，這麼棒的東西趕快手刀下單囉！

▲Prada人造玻璃髮夾，NT$13,500。（圖／翻攝自Prada官網）

＃Chanel 髮圈

不讓其他品牌專美於前，Chanel同樣推出髮飾系列，其中的斜紋真絲髮圈，好看又實用，絲絨調和的版本更有一絲高級感；只要簡單綁個低馬尾或公主頭，輕鬆就能營造出復古浪漫氛圍感，連趙露思都深陷其中的魅力，快Get同款一起當個清新美少女。

▲Chanel 髮圈，NT$15,500。（圖／翻攝自微博＠趙露思的微博、Chanel官網）

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