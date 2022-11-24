11天創蝦皮直播千萬業績！雙11帶貨女王Smile銷售心法全公開

▲Smile轉戰蝦皮直播，雙11購物節期間締造11天創千萬業績的驚人紀錄，愛犬波妞成為吸睛的「波主播」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／採訪報導

在堪稱電商爭霸戰的雙11購物節，蝦皮直播主Smile殺出重圍，締造11天創千萬業績的驚人紀錄，成為名符其實的「直播帶貨女王」。隨著直播帶貨潮愈來愈熱，許多人對加入直播圈躍躍欲試，Smile在接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，不藏私將個人銷售心法全公開， 她分享深度了解產品、重視粉絲互動、只挑適合的東西賣等是她業績爆棚的基石。

轉戰直播半年先蹲後跳 自然美產品力助攻粉絲經濟

今年3月才正式加入蝦皮直播賣貨行列，以銷售BIO UP美妝保養品為主力，摸索一段時間之後，8月開始穩定接近千萬業績、9月賣破千萬、11月締造11天做出千萬業績，Smile一開口就先將榮耀歸於東森自然美：「保養品很吃回購率，要創造業績高度，產品本身CP值要夠高，有自然美把關完美品質又推出價格有競爭力的BIO UP系列，才能締造亮眼銷售佳績」。

▲Smile認為購物專家和直播主最大的不同在於與粉絲的互動。

初期轉戰直播圈並非一帆風順，Smile坦言過去當購物專家，只要面對鏡頭，不需要跟人互動，任何狀態都是預知安排好的，但在直播上，你根本不知道互動的是誰，因此對六年前初次挑戰直播被罵翻的經驗印象深刻。當時她就是按照購物專家的模式照本宣科，沒有注意到客人追求的「互動感」，而被觀眾罵：「都不跟我們聊天」、「到底有沒有看到有人在問問題和需求？」

這次再戰直播圈，她決心把自己歸零，不僅認真研究每一支產品的特性及使用方法，也很注重提升粉絲互動的黏著度，除了線上直播以外，也有一個「Smile娘娘好物」的line群組，讓她與粉絲私底下的互動仍都與商品有關。

真心愛用、認同才有感染力 積極互動養出小貴婦鐵粉

Smile說：「我真心從頭到腳都愛用東森自然美商品，已經融入到我生活中的每一個角落，而這種真實性演不出來，粉絲都能感受到，甚至會有粉絲主動回饋產品怎麼用更有感，大家教學相長就會很有凝聚力，成為一群很愛自然美的小貴婦」。

▲Smile發現粉絲和自己同質性很高，認真經營養出一群小貴婦鐵粉。

Smile很認真觀察自己的粉絲，也會看別人的直播，後來她發現通常直播主是什麼類型、粉絲就是什麼類型，「我的粉絲就是一群和我一樣愛漂亮、愛健康，不管幾歲都把自己當妹子的小貴婦，雖然我40歲也有小孩了，但我從來都不覺得自己是中年婦女，我都把自己當妹妹」，Smile強調，每個女生心中都住著「小女孩」，所以她會大膽去勾勒女生心中共同的夢想和理想，想讓大家知道，女人變美不一定要靠醫美。

▲Smile堅持只賣自己會用的東西。

Smile笑稱：「我的粉絲根本和我一樣上升處女座，很敢花錢也對東西的品質很要求」，所以每天開播兩場的眾多商品中，她會去想著她的粉絲輪廓並過濾商品，只賣自己會用的東西。「像我就絕對不會賣刮鬍刀，我沒有鬍子真的無感啊，但我賣過放大鏡，因為爸媽年紀大了，用放大鏡就不用每次都要我幫他們看商品說明，我這樣賣大家都懂，因為有共同的生活經驗、有共感，粉絲才會買單」。Smile認為：「沒有賣不掉的商品，只有不會賣的人」心中有粉絲，才能養出一群鐵粉，她透露有粉絲半年內跟著她買了自然美30萬、60萬成為「白金蝦」會員，會對她嘀咕現在都不敢看直播，因為看了就會一直想買。

Smile認為雙11業績大爆發並非偶然，也持續看好直播帶貨市場的潛力，她認為現代人大多滑手機，雖然直播和抖音都很熱，但直播就是銷售為主，通常會看的人就是想買的人，但是她認為不是長得帥或漂亮就一定賣得動，Smile說：「網紅不一定能賣貨，賣得動的不一定是網紅」，只要夠努力經營，人人都有機會分食直播這塊大餅。

直播女王Smile的快問快答：

Q地球毀滅也要帶著BIO UP哪3個產品？

花妍微分子速酵青春露、激彈膠原微米晶萃、超緊緻能量特潤眼霜。

（註：挑選過程Smile頻頻崩潰大喊：這太難了吧～～我全都愛啊！）

▲(由左至右)BIO UP超緊緻能量特潤眼霜、激彈膠原微米晶萃、花妍微分子速酵青春露。

Q你會看什麼直播帶貨內容？

我很愛翡翠、手鐲，所以會看玉石類的直播，也會和粉絲分享，後來玉石貴婦也都會來買我的產品。



Q波妞為什麼會成為波主播？

我家有3貓2狗，坦白說，我一開始是想找寵物用品廠商合作（笑）而且近年新生兒出生率低於寵物領養率，大家都很愛寵物的療癒力，想不到波妞第一次露面之後，粉絲每次都會問「波主播呢？」默默就變成直播標配了。

▲Smile的萌寵鬆獅犬波妞成為粉絲們超愛的人氣波主播。