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湯唯罕見同框IU粉絲超興奮！　轉身秀心機美背獲韓網盛讚

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記者王則絲／台北報導

大陸女星湯唯23日出席韓國影評獎頒獎典禮，穿著一身黑、銀拼接的裙裝亮相，轉過身展露大面積美背，美貌與狀態獲韓網盛讚；當晚頒獎台下捕捉到湯唯與韓女星IU（李知恩）並肩而坐，IU身穿優雅白裙也非常漂亮，兩大女神同框畫面令粉絲們超興奮，直呼：「難得一見兩大美女同眶！」

▲湯唯、IU。（圖／翻攝自IG、微博）

▲湯唯、IU。（圖／翻攝自IG、微博）

▲湯唯出席韓國影評獎造型。（圖／翻攝自IG@dispatch、微博）

湯唯憑藉電影《分手的決心》在韓國瘋狂圈粉，近日出席影評獎頒獎典禮，更獲得了本屆最佳女主角獎，接下來她還將角逐青龍獎的最佳女主角，備受關注。影評獎典禮上，湯唯選穿GIVENCHY 2023的黑、銀拼接禮服現身，以淡雅的妝容搭配低馬尾造型，轉身大面積裸背設計則是女人味小心機，優雅氣質盡在不言中，仔細一看還會發現，為了呼應禮服配色，湯唯兩腳特別穿著黑、銀不同色的PRADA尖頭低跟鞋，從小細節展現時尚態度。

IU則是以《嬰兒轉運站》獲得了本屆影評獎最佳女新人獎，她以MUSEE的白色裙裝簡約亮相，集清新氣質與甜美於一身；湯唯與IU兩人在台下時同坐一張圓桌、並正好坐在鄰座，兩人同框的畫面意外在網路上引起話題，讓粉絲們直呼：「難得一見兩大美女同框。」、「姐姐妹妹我都愛」、「IU元氣明媚，湯唯知性優雅。」、「被美哭了，讓人賞心悅目。」

▲湯唯同框IU 。（圖／微博）

▲IU與湯唯同框。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

湯唯, IU

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