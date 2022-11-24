fb ig video ETtoday search mobile

「洗衣精愛馬仕」微生物超標批號出爐！拿購證、產品到原購買處就能退貨

>

記者李薇／台北報導

「洗衣精界愛馬仕」THE LAUNDRESS在美國時間18日傳出旗下產品有微生物超標的疑慮，讓消費者先暫停使用產品，24日也正式發表聲明，只要產品符合批號區間，就可以拿購買憑證跟商品本身，到原購買處進行退貨處理。

▲THE LAUNDRESS。（圖／品牌提供）

▲THE LAUNDRESS的清潔產品相當多元。（圖／品牌提供）

THE LAUNDRESS公布目前受到影響的產品批號，以字母開頭的9位元數代碼，最後四位元數字範圍在1001到2259之間；或是以數字開頭的9位元數代碼，前五位元數字範圍在21001到22259之間，只要是符合這些批號的產品，應立即停止使用，並且攜帶購買憑證、商品到原購買處退貨。

除了在批號內部的產品已經受到影響之外，其他商品目前還在美國消費品安全委員會的調查當中，建議還是都暫停使用，等到有更進一步的消息通知，再行判斷。

▲THE LAUNDRESS。（圖／品牌提供）

▲THE LAUNDRESS深受許多貴婦名人喜愛。（圖／品牌提供）

這次微生物超標事件，是在產品中監測到廣泛存在於汙水和土壤中的「條件致病菌」，濃度有機會造成感染風險，一般免疫系統正常的人不會受到影響，但如果是免疫力低下或是使用外部醫療設備的人，會存在感染風險，透過呼吸、眼睛或是破損的肌膚進入人體。

如果有已經用了出問題的洗衣精洗過衣物，雖然經過洗滌跟晾曬，微生物殘留風險低，但仍然建議重新再洗一遍，也可以搭配適合的消毒產品使用，並且用清潔劑讓洗衣機空洗、烘衣機則使用短、熱、乾燥的迴圈烘乾模式，杜絕病菌殘留。

關鍵字：

洗衣精界愛馬仕, THE LAUNDRESS, 洗衣精, 1010 HOPE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

500元就能買到的交換禮物！極光味香氛蠟燭、金黃拿鐵護手霜讓妳甜甜過聖誕

500元就能買到的交換禮物！極光味香氛蠟燭、金黃拿鐵護手霜讓妳甜甜過聖誕

《千元律師》李清娥38歲卻像大學生　出國帶6瓶防曬、全都高係數超狂！

《千元律師》李清娥38歲卻像大學生　出國帶6瓶防曬、全都高係數超狂！

LISA世界巡演到處飛　完美肌膚靠「萬元保養」呵護，粉絲羨慕：想要同款！

LISA世界巡演到處飛　完美肌膚靠「萬元保養」呵護，粉絲羨慕：想要同款！

「魔獸」霍華德少女習慣超反差！連打球都要香噴噴才對味 被美哭！倪妮「美人魚禮服」秒殺眾女星、章子怡戴220萬珠寶細節充滿巧思 11月桃花運爆棚！有機會脫單的3大星座：天秤座擺脫爛姻緣、迎接正桃花 早C晚A已過時？網路掀起「ABC護膚公式」風潮，撫紋更有感、亮度大提升！ 小賈斯汀「模特兒老婆」愛用百元護唇膏　全球熱賣10億支連豐臀金都是粉絲 米杏色「巴洛克雕花」指彩仙炸了！聖誕節、針織毛呢都是日本大勢風格 瘦不下來有原因！網搜5個「發胖壞習慣」，腳踝著涼也NG

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面