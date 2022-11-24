「洗衣精愛馬仕」微生物超標批號出爐！拿購證、產品到原購買處就能退貨

記者李薇／台北報導

「洗衣精界愛馬仕」THE LAUNDRESS在美國時間18日傳出旗下產品有微生物超標的疑慮，讓消費者先暫停使用產品，24日也正式發表聲明，只要產品符合批號區間，就可以拿購買憑證跟商品本身，到原購買處進行退貨處理。

▲THE LAUNDRESS的清潔產品相當多元。（圖／品牌提供）



THE LAUNDRESS公布目前受到影響的產品批號，以字母開頭的9位元數代碼，最後四位元數字範圍在1001到2259之間；或是以數字開頭的9位元數代碼，前五位元數字範圍在21001到22259之間，只要是符合這些批號的產品，應立即停止使用，並且攜帶購買憑證、商品到原購買處退貨。

除了在批號內部的產品已經受到影響之外，其他商品目前還在美國消費品安全委員會的調查當中，建議還是都暫停使用，等到有更進一步的消息通知，再行判斷。

▲THE LAUNDRESS深受許多貴婦名人喜愛。（圖／品牌提供）



這次微生物超標事件，是在產品中監測到廣泛存在於汙水和土壤中的「條件致病菌」，濃度有機會造成感染風險，一般免疫系統正常的人不會受到影響，但如果是免疫力低下或是使用外部醫療設備的人，會存在感染風險，透過呼吸、眼睛或是破損的肌膚進入人體。

如果有已經用了出問題的洗衣精洗過衣物，雖然經過洗滌跟晾曬，微生物殘留風險低，但仍然建議重新再洗一遍，也可以搭配適合的消毒產品使用，並且用清潔劑讓洗衣機空洗、烘衣機則使用短、熱、乾燥的迴圈烘乾模式，杜絕病菌殘留。