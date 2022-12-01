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7款精品圍巾冬季禦寒必備　Celine羅紋羊毛、Loewe隨興打法都時髦

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實習記者黃麗頻／綜合報導

入冬最冷的天氣即將來報到，禦寒裝備似乎可以派上用場啦！不外乎在這些配件中，「圍巾」是基本標配，以下搜羅7款「精品圍巾」，這個冬天一起暖和過冬吧！

＃Louis Vuitton Reykjavik Gradient 圍巾

採用100%柔軟的純山羊絨製造，LV這款Reykjavik Gradient圍巾，以精緻的提花技巧編織出經典Monogram圖案和品牌標誌，黑灰雙面撞色設計，更為冬季保暖配飾增添奢華魅力，不過，該款商品只可乾洗，如有購買的朋友要注意這點。

▲精選7款精品圍巾。（圖／翻攝自官網）

▲Louis Vuitton Reykjavik Gradient 圍巾，NT$33,200。（圖／翻攝自Louis Vuitton官網）

＃Hermès Toile H圍巾

這款以100%喀什米爾製成的圍巾，採用手工編織手法展現精湛技藝，觸摸起來的溫柔手感令人陶醉，簡約的外型散發淡然的魅力，而角落皮製的logo標誌，更為圍巾添上畫龍點睛的效果，值得注意的是，該產品應避免接觸雨水、水或化學物質，並交由專業乾洗店清洗。

▲精選7款精品圍巾。（圖／翻攝自官網）

▲Hermès Toile H 圍巾，NT$29,600。（圖／翻攝自Hermès官網）

＃Celine 羅紋羊毛圍巾

看到的人都說可愛！僅以品牌經典logo點綴，純色的圍巾瀰漫純粹的氣息，100%的羊毛材質親膚保暖，簡約的外型、低調的設計，在各種場合都能隨意披掛，不僅百搭超時尚，還能以品牌標誌帶出專屬的時髦造型，這個冬天一起當「人間Celine」！

▲精選7款精品圍巾。（圖／翻攝自官網）

▲Celine 羅紋羊毛圍巾，NT$23,500。（圖／翻攝自小紅書＠YAKI醬醬、Celine官網）

＃Burberry 經典格紋圍巾

同樣使用100%喀什米爾製成，Burberry這款經典格紋圍巾，絕對是品牌的經典之作，圍巾於傳統織布機上利用30道不同步驟編織，造就出豐富細緻質感及極致柔軟觸感，值得一提的是，該商品擁有私人印記服務，可添加姓名縮寫字母，想入手獨一無二的圍巾絕對是首選！

▲精選7款精品圍巾。（圖／翻攝自官網）

▲Burberry 經典格紋圍巾，NT$18,200。（圖／翻攝自Burberry官網）

＃Gucci GG 羊毛提花圍巾

Gucci這款圍巾同樣採用雙面撞色設計，黑色和米色搭配，並以精緻提花羊毛搭配精湛工法製成，提升品牌經典標誌的意義和重要性，使經典作品添增新氣象，無可挑剔的觸感、親膚保暖更具時髦感，流蘇設計再添一絲復古感，濃濃的魅力令人著迷不已。

▲精選7款精品圍巾。（圖／翻攝自官網）

▲Gucci GG 羊毛提花圍巾，約NT$17,000。（圖／翻攝自Gucci官網）

＃Loewe 羊毛與羊絨混紡雙色圍巾

以羊毛與羊絨製成，僅在圍巾角落飾上淡淡的Anagram圖騰，搭配流蘇及撞色設計，Loewe想傳遞的是柔軟溫和的冬季早晨，淡雅的氛圍，隨意圍上也能顯現出優雅氣質，輕盈又療癒的配色，實在令人難以抗拒，收藏指數破表！

▲精選7款精品圍巾。（圖／翻攝自官網）

▲Loewe 羊毛與羊絨混紡雙色圍巾，NT$12,000。（圖／翻攝自IG＠natsu.xx___、Loewe官網）

＃Acne Studio Light Wool 圍巾

來自瑞典的小眾品牌，Acne Studio的圍巾是許多人的勸敗款，極簡的結構性設計更添致命的吸引力，更別說同樣為100%羊絨打造，擁有大牌的質感，價格卻相對親民，厚薄度適中，隨性的皺褶感充滿浪漫氛圍，會成為熱銷商品絕對不是沒有原因的。

▲精選7款精品圍巾。（圖／翻攝自官網）

▲Acne Studio Light Wool 圍巾，€ 200（約NT$ 6,500）。（圖／翻攝自Acne Studio官網）

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關鍵字：

冬季必備, 禦寒必備, 精品圍巾, Loewe, Acne, Celine, LV, Hermès, Burberry, Gucci

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