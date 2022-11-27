BURBERRY「公主香水」買一送一！先擦乳液、避開脈搏更持香

文／C編

香水是屬於個人的私密識別，擁有怡人、不濃郁的香味，更是禮貌的展現，以下就盤點3個噴香小技巧，不僅可以讓留香時間更長，還可以擁有隱約的好氣息，讓人靠近都成為一種享受，當然要立刻學起來。

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1.疊擦乳液更持香

在噴香水之前，可以先用同款香味的身體乳塗抹肌膚，讓全身浸浴在乳液的滋養潤澤之中，不僅可以達到保濕，更是能夠讓身上先留存淡淡的香味，等早上出門再使用同香味的香水疊噴，用量不用多，就可以讓身體一整天散發自然體香。

2.噴在出汗少的地方

以往過去的概念是把香水噴在脈搏處，可以讓香味更加細緻的擴散出去，但是近年開始有不一樣的轉變，很多人更推薦把香水噴在手肘、膝蓋外側等位置，因為這些地方出汗少，可以讓香味持續更久，而且同樣可以達到香香的效果。

3.噴頭髮有訣竅

想要讓氣味清新淡雅，噴在頭髮上也是很多人的選擇，但其實不應該是直接噴頭髮，而是先把香水噴在梳子上，避開頭皮，梳理髮中到髮尾的位置，打造出撥髮也有淡淡香味的氛圍，自然散發出迷人香氣。

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