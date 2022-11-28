鍋寶亮彩不沾鍋699元買一送一！3個小秘訣讓鍋子用更久

文／C編

不沾鍋在烹調時很順手，不僅做出來的菜色好看，後續清潔更是簡單方便，不會因為食物沾黏，而費力清洗，因此不沾鍋很受歡迎，也成為新手下廚的好幫手。但你知道嗎？不沾鍋其實有以下3個小細節需要注意，才能讓鍋具用更久，同時避免吃進毒素。

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1.定期養鍋壽命更長

想要維持鍋具的壽命，養鍋是必備過程，而根據每一種不同材質單品，擁有不同的方式，不沾鍋的養鍋法，建議可以先裝滿8分滿的水，煮沸之後倒掉，等到冷卻之後，用紙巾擦拭內外鍋體，滴入2滴食用油，並且使用刷子或是餐巾紙均勻鋪開即可，每個月一次。

2.鍋鏟、菜瓜布有選擇

不沾鍋的製作原理，是在鍋具表面鋪上均勻的特殊塗層，以達到食材不沾的效果，因此在使用的時候，千萬不要拿銳利的金屬鍋鏟翻面或是粗糙的菜瓜布刷洗，這樣很容易破壞表面塗層，甚至會有吃進毒素的可能性。

3.火力控制很重要

大火熱炒是很多中式料理喜歡用的方式，但其實溫度過高很可能會導致特殊塗層溶解，因此建議不沾鍋的使用時機，最好是中小火持續加熱，只煎不炸，同時也盡量避免乾燒、燒熱後澆冷水的狀況，才能保障安全又使用更久。

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