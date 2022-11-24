《咒》「大黑佛母」竟實體化出公仔　網嚇翻：誰敢買！官網卻完售

編輯／JJ

由柯孟融導演的恐怖邪教電影《咒》，令不少觀眾嚇得不輕、又怕又愛，在許多國家都獲得好評，趁著電影帶來的熱潮，近日官方竟是推出了「大黑佛母」公仔，實體化劇中最令人害怕的邪神神像，連「水晶洞」部分都還原，引起網友們齊喊：「誰敢買！」不過公仔開賣沒多久卻全數完售，只能說影迷們嘴上說不，身體卻很誠實。

▲《咒》官方授權oneone製作大黑佛母公仔，「水晶洞」細節比較驚悚，想了解可到官網查看。



雖然先前於金馬獎頒獎典禮上，《咒》入圍的眾多獎項都槓龜，最後僅拿下最佳剪輯、最佳音效兩項技術獎，但仍然是非常有人氣，官方為完成忠實影迷、粉絲的心願，授權oneone製作「大黑佛母」公仔周邊，實體化電影中的神像本尊，包括邪神的多隻手臂、金屬色澤、雕刻都十分精細，官網上還能看到紅布條取下的模樣，連內部的「水晶洞」都神還原，看起來相當驚悚，「大黑佛母」公仔總共推出兩種大小，包含30公分（1／6尺寸）以及45公分（4／1尺寸），限量150組與30組。

《咒》推出超恐怖的「大黑佛母」公仔，甚至還有泥童子、祭壇、燭台、供奉碗等周邊，會隨著預購一起贈送，掀起網友們的討論，「誰敢買！」、「看了就不舒服」、「買回去會被媽媽罵吧」、「這真的能拿回家放嗎？」、「看起來超邪門！」但是日前開放預購後不久，官網便已呈現完售狀態，看來大家害怕歸害怕，還是相當支持。

▲目前官網開放的預購已完售，不過12 月 1 日開始的「Taipei Toy Festival 台北國際玩具創作大展」亦有開放現場預購。（圖／翻攝自官網）