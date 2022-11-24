施柏宇曝購物哲學寧缺勿濫　秒被謝欣穎「Baguette造型襪」吸引

記者鮑璿安 ／台南報導

FENDI 新光三越台南新天地快閃店開幕，今（24日）邀請藝人謝欣穎、施柏宇出席，見到以巨型Baguette設計的店裝造型，讓人深陷品牌經典包款的魅力。而兩人造型也默契點綴上大大小小的Baguette，讓向來不衝動購物的施柏宇也稱讚起謝欣穎的襪子、手套，實在太可愛。

▲謝欣穎（左）、施柏宇出席FENDI 新光三越台南新天地快閃店 。（圖／品牌提供）

▲謝欣穎以V領緞面洋裝搭配鏡面設計Baguette 。（圖／品牌提供）

謝欣穎以V領緞面洋裝搭配鏡面設計Baguette出席，她表示：「今天造型是秋冬主打色，跟櫻花粉搭配起來很特別，雖然是春天顏色但是放在冬季非常療癒，很舒服。」此次快閃店更採用Baguette 25周年系列主題打造，謝欣穎大讚，每一款包款都有主打特色，因材質跟做法都不一樣，所以非常值得收藏。被問到平常購物習慣如何？她說自己屬於「務實派」，到重要的節日才會犒賞自己。

▲施柏宇認為謝欣穎身上Baguette造型的手套、襪子非常可愛。（圖／品牌提供）

施柏宇恰好也屬於理智購物類型，他表示：「寧缺勿濫，我覺得不如不要看，有需要再買。」不過他眼光卻被謝欣穎的手套、襪子所吸引，特別之處在於加入了Baguette造型，可收納小物非常可愛。施柏宇則穿著Baguette造型羽絨背心搭配FENDI X PORTER聯名包款，他認為芥末黃針織衫很跳色，穿著感受很舒服，還期許工作結束後可以去品味台南牛肉湯。

▲FENDI 台南新天地冬季限定系列主題Pop up快閃店，設計有巨型Baguette環繞四周 。（圖／品牌提供）

FENDI 台南新天地冬季限定系列主題Pop up快閃店，外觀設計有巨型Baguette環繞四周，並以櫻花粉與芥末綠為主視覺色系，占地近70平方公尺，區分為時裝與包款兩個主要購物空間。此次Baguette 25周年系列Re-editions包款則成為重點單品，包括羊絨、刺繡等元素，成為又一指標設計。

▲FENDI 羊絨Baguette ；FENDI 鏡面刺繡Baguette 。（圖／品牌提供）

精品紛紛前進南台灣，Balenciaga（巴黎世家）則選擇在高雄漢神巨蛋設立全新專賣店，佔地約112坪空間寬闊，外牆上輪播著最新形象廣告，一進店就能感受到Demna所強調的「未完成建築」靈感，以Raw Architecture美學融入店裝，代表未成熟的含義，使用仿舊的斷垣殘壁，磨損皮革座椅、氧化的工業層架，藉此強調時間演變，在節省原生材料消耗的同時，與他設計上常見的仿舊、破壞手法達到了完美呼應。

▲Balenciaga以Raw Architecture美學融入店裝，氧化的工業層架打破民眾對於精品店的印象 。（圖／品牌提供）