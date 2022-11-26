LIFE・經典／千萬床王海絲騰　去Hästens飯店「花2萬以內」就能體驗

▲Hästens Sleep Spa。（圖／翻攝Hästens Sleep Spa官網）

記者蔡惠如／綜合報導

床墊商品中被稱為勞斯萊斯等級的瑞典「床王」Hästens海絲騰，在近日登上熱搜關鍵字，其單品價格讓許多消費者開了眼界，很多人無法想像「一床千萬」的花費等級的感受，其實若想真正體驗海絲騰的魅力，有機會不妨走訪全球唯一一間Hästens飯店，花上2萬元左右就能體會一夜百萬等級的睡眠。

世界上第一間Hästens飯店為於葡萄牙的古城Coimbra，是海絲騰與葡萄牙O Valor do Tempo合作的作品，其位置也在以全球最美圖書館而聞名的Joanina附近，概念是結合圖書與世界最棒的休息元素，打造「終極幸福」的飯店環境，連飯店全名都稱為Hästens Sleep Spa，有世界床王的加持，舒適絕對是主打招牌之一。

Hästens Sleep Spa的設計風格，也向當地最著名的Joanine Library致敬，加入了許多圖書館的元素，當然也引入圖書館內華麗的巴洛克式建築裝飾，包括飯店大廳牆壁上使用40萬片馬賽克，組成圖書館室內模樣，呼應圖書館內的方形磁磚天頂，天花板上的畫作也類似圖書館內的巴洛克風格，而書本的元素無所不在，甚至在客房內的衛浴，牆面也都像是書架一般，但仔細一看卻是用葡萄牙大理石雕刻而成。

15間客房中都使用海絲騰限量版的Herlewing床墊，在台售價近180萬元，不僅是床墊，包括枕頭、被子、睡袍等等都是海絲騰的全系列商品，枕頭提供5種軟硬度選擇，當然也融入品牌著名的藍白格紋圖案。目前官網每晚住宿價格從500歐元起跳，折合台幣約16,000元至17,000元不等，即便目前購買力對百萬名床仍有距離，但花不到2萬元體驗一晚風情並非遙不可及。