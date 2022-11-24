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沒妻子就活不了的5大星座男！汪小菲排第二僅次摩羯男

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels、汪小菲微博

懂得星座分析，不僅能夠更了解身邊的人，同時也能讓自己有更多可能性，做出好的改變，以下就分享5大生活中離不開老婆的星座男，其中，最近鬧得沸沸揚揚的大S前夫汪小菲也上榜，而且還排名第二，不得不說星座還是有頗準的地方。

▲星座,占卜,。（圖／pexels）

TOP 5：獅子男

獅子座的男人唯我獨尊，在家裡、外面都要當大王，個性獨立自我，結婚之後，一旦習慣擁有另一半照顧的日子，就會變得非常依賴對方，只要老婆不在家，就像是失去了生活重心，甚至會有落寞感，整日無精打采的。

TOP 4：天蠍男

天蠍座的男人天生愛說教，身邊朋友也不是很多，當然也就不需花很多時間應酬，而且自從結婚之後，他們熱衷把這套說教理念，往家裡發展，可以說是最愛的休閒運動就是給老婆、小孩精神教育，是他們貫徹一生的使命。

▲星座,占卜,。（圖／pexels）

TOP 3：牡羊男

牡羊座的男人骨子裡就是一個大男人主義極強的人，結婚之後更是如此，把家務都推給老婆不說，如果還是他賺錢養家，那就更無法無天，覺得在家「茶來伸手、飯來張口」是天經地義，只要老婆不在，他就會突然之間失去靈魂，不知道該做什麼好。

TOP 2：巨蟹男

巨蟹男是出了名的顧家，婚後也把家庭擺在第一位，但別以為他是真的喜歡在家，某種程度來說他就是「宅」，喜歡在家跟老婆待在一起，享受被照顧的溫馨感覺，但同時他們也很沒有安全感、而且相當念舊，一但老婆不在了，自理能力通通消失，還會想東想西，另一半越瀟灑地離開，他就會佔有慾越強。

▲汪小菲再砲小S。（圖／翻攝自汪小菲微博、小S IG）

TOP 1：摩羯男

摩羯座的男人多數都是工作狂，雖然婚後也是以工作為重心，但並不代表家庭不重要，他們會把家給老婆照顧處理，而且特別依賴對方，認為少了任何一個人都不行，只要有一個螺絲不在了，他們不僅吃飯有問題，衣服整潔也出現狀況，一切都會失序。

關鍵字：

星座, 占卜, 摩羯座, 獅子座, 天蠍座, 巨蟹座, 牡羊座

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