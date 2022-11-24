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誠品回歸東區12／3開幕內裝曝光　300坪書店、賣場、藥妝以「車窗」勾勒風景

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▲誠品生活地下街敦南。（圖／業者提供）

▲誠品生活捷運敦化店12月初開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品在結束敦南店、SOGO百貨營運後，離開東區商圈一年重新回歸地下街，以「誠品生活捷運敦化店」為名，預計在12／3對外開幕，集結潮流、品味、饗食三大主題品牌廊道，誠品書店以「Reading to Go」為概念出發，將公共通道與商店門面設計成獨具一格的「列車窗景」，呈現出一窗一世界的獨特風格。

▲誠品生活地下街敦南。（圖／業者提供）

誠品生活捷運敦化店面積近300坪，書店精選詩集、散文、大人繪本及工具書等方便通勤族閱讀的主題選書，據北捷統計忠孝敦化站進出站人次，較去年同期成長13%，誠品捷運敦化店要以清新風格設計欲脫穎而出，號召東區商圈的文青們去打卡啦！

▲誠品生活地下街敦南。（圖／業者提供）

業者表示，以知識與生活為靈感的捷運敦化店，集結Keds、潮鞋Palladium、札幌藥妝、宅宅家飾、迷客夏茶飲店等12大品牌，12／3當日邀請棒球球星張育成擔任札幌藥妝快閃店長，前五名消費滿1,203元的顧客可獲得簽名球，另有精選眾多商品5折起；12／3至1／31會員單筆消費滿300元，可獲得APP遊戲抽獎資格，獎項有iPhone 14；書店單筆消費滿500元還可抽Kobo Nia 6吋電子書閱讀器。

▲誠品生活地下街敦南。（圖／業者提供）

而目前東區商圈即將開設的新話題賣場，也包括新光三越旗下的Diamond Towers分店，跟誠品回歸東區不同，是新光三越首進東區的第一家分店，精品包括Dior、BURBERRY等，另也有美妝、超市與潮流精品服飾，據悉開幕時間應會在明年年初。

關鍵字：

誠品, 東區, 地下街

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