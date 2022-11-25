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Jennie、Rosé也在穿！解鎖最新長襪造型　顯瘦還是「行走的時尚指南」

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實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著復古風潮回歸時尚圈，長襪似乎成為這季的穿搭指標，不過有些人認為穿長襪會壓縮比例，看起來顯胖、腿短，要如何將長襪穿得時尚又顯瘦呢？以下精選5種長襪造型，連Jennie都跟上這股風潮！

＃球鞋

長襪不僅是腿粗救星，更能拉長小腿比例，加強視覺效果，而說到長襪搭配，球鞋絕對不能被遺忘，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）身穿灰色系套裝，以素面黑色長襪搭配黑色愛迪達球鞋，為套裝注入一股生氣，減緩沉悶、活潑有個性。

＃樂福鞋

樂福鞋也是近期的穿搭指標之一，將兩個熱門元素融合碰撞出火花，除了樂福鞋原先的優雅貴氣，長襪的搭配更添加不少青春氣息，再穿上百褶短裙，輕鬆打造出貴族學院風，減齡效果倍增，看看Rosé穿起來是不是超級時尚！

＃長靴

以一件黑色方領連身裙出鏡，Jennie採用兩截式穿搭法則，將連身裙搭配長靴和長襪，看似簡單的穿搭，其實富有巧思，Jennie利用白色長襪，中和洋裝跟靴子帶出的沉悶感，讓整體穿搭顯有層次感，透出俏皮叛逆的辣妹風，個性十足！

＃高跟鞋

高跟鞋配襪子已經不是稀奇的事情了，但是高跟鞋配長襪你試過嗎？這組搭配絕對有意想不到的時髦感，高跟鞋的性感魅力和長襪的樸實性質，塑造出強烈的對比，交融出前所未有的前衛造型，既帥氣又顯氣質，大家一定要試看看！

＃芭蕾舞鞋

在2022秋冬大秀，Miu Miu的經典之作「芭蕾舞鞋」再次回歸，而說到芭蕾舞鞋長襪配，Miu Miu一定是潮流先驅，如果說芭蕾舞鞋洋溢著浪漫少女氣息，那麼長襪就代表著叛逆的氛圍，當兩種完美融合交織出截然不同的風格，絕對是這季潮流必備款！


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關鍵字：

長襪造型, 時尚指南, 復古風, 穿搭指南, 穿搭公式, Jennie, Rosé, Bella Hadid

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