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皮膚科醫師曝蘆薈膠7大隱藏用法！　「三明治面膜法」一敷超水嫩

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▲▼ 皮膚科醫師教蘆薈膠7大隱藏用法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲皮膚科醫師教蘆薈膠多種保養用法，幫助提升保養效果。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　

說到蘆薈膠，你只知道夏季曬傷肌膚時可以用來冰敷嗎？其實蘆薈膠還有許多超實用的萬用法，不僅能舒緩肌膚，用對方法還能幫助提升保養效果！韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享蘆薈膠的7大隱藏用法，讓你的蘆薈膠更能發揮高CP值效用。

▲▼ 皮膚科醫師教蘆薈膠7大隱藏用法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃適合乾性皮膚的三明治面膜

敷面膜前，先在整臉薄塗蘆薈膠，貼上保濕面膜後，在面膜上再塗一層，敷完皮膚就會水水嫩嫩的。

▲▼ 皮膚科醫師教蘆薈膠7大隱藏用法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃敏感、泛紅、乾癢的肌膚急救

在敏感或泛紅、乾癢等不適部位疊加塗抹蘆薈膠，或是將蘆薈膠塗在化妝棉上濕敷，都能幫助鎮定肌膚。

▲▼ 皮膚科醫師教蘆薈膠7大隱藏用法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃混用泥膜管理粉刺黑頭

典型的泥膜久敷容易拔乾、緊繃，可以混合蘆薈膠使用來提升保濕力，達到類似水感泥膜的效果。將泥膜清洗乾淨後再用蘆薈膠收尾鎮定，一次兩用。

▲▼ 皮膚科醫師教蘆薈膠7大隱藏用法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃閉口粉刺護理

取2泵或2勺蘆薈膠加上茶樹精油2滴，混合均勻後塗抹整個臉部即可。

＃妝前保濕打底

全臉薄塗一層蘆薈膠，等到完全吸收後再上底妝，妝感就會很服貼、不容易乾燥卡紋。

▲▼ 皮膚科醫師教蘆薈膠7大隱藏用法 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃曬紅的皮膚護理

不小心曬傷、曬紅肌膚時，用放在冰箱裡的蘆薈膠厚塗在臉上，再敷上用生理食鹽水浸濕的脫脂棉片，並用矽膠口罩固定15分鐘，冰冰涼涼的幫助降溫、舒緩肌膚。

＃舒緩蚊蟲叮咬

被蚊蟲叮咬，用指甲畫十字、抓撓都NG。可以點塗蘆薈膠在患處，過5分鐘就能感覺舒緩。


但李藝恩也提醒，使用蘆薈膠前，建議先在手腕內側塗一點蘆薈膠試試，確認自己會不會對蘆薈膠過敏。另外，選擇蘆薈膠時要避開添加劑多的產品，挑選無添加酒精、香精的產品才好。

關鍵字：

保養, 護膚, 蘆薈膠, 蘆薈凝膠, 用法, 隱藏用法, 用途, 皮膚科醫師, 醫生

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