007電影上映60周年歐米茄紀念錶助陣　經典開場龐德剪影躍上錶背

▲歐米茄品牌代言人丹尼爾克雷格昨盛裝出席詹姆士龐德60周年慶祝活動。（圖／歐米茄提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

今年是007詹姆士龐德系列電影上映60周年，昨於倫敦舉辦盛大慶祝晚宴，歐米茄（OMEGA）代言人、演出5部龐德電影的男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）盛裝出席，手腕上正是品牌推出的詹姆士龐德60周年紀念海馬潛水300 米腕錶，設計發想自歐米茄1995年第一次出現在007電影《黃金眼》中的錶款。

▲詹姆士龐德60周年紀念歐米茄海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕錶，248,000元。





▲底蓋裝飾007經典開場畫面，呈現龐德的輪廓與旋轉槍管圖案。

提議詹姆士龐德應該佩戴歐米茄腕錶的幕後推手，是奧斯卡獲獎服裝設計師Lindy Hemming，她參與了從《黃金眼》（1995年）到《007 首部曲：皇家夜總會》（2006 年）的5部電影，讓龐德佩戴海馬腕錶成為螢幕經典。歡慶電影上映60周年，歐米茄推出不鏽鋼款海馬潛水 300 米詹姆士龐德 60 周年紀念腕錶，潛水刻度上的傳統倒置三角形被「60」紀念字樣所取代，錶背呈現電影經典開場片段的龐德剪影和螺旋槍管圖案，搭配與龐德在《007生死交戰》（No Time To Die）中佩戴的鈦金屬腕錶相同的網紋鍊帶。

▲詹姆士龐德60周年紀念的歐米茄海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕錶，錶圈鑲嵌牙買加國旗色的寶石，未定價。

60周年紀念錶另有一款Canopus Gold™金製成的貴氣版42毫米海馬潛水300米腕錶，面盤為天然灰色矽質，呼應007加勒比海藏身處的沙，而鑲綠色與黃色加工鑽石的錶圈，代表牙買加國旗色，別出心裁的設計全發想自電影《黃金眼》，隨錶附芒果樹木錶盒，讓人聯想到首部龐德電影《第七號情報員》（Dr. No）中的歌曲《Underneath the Mango Tree》（芒果樹下）。此外，歐米茄推出源自龐德在《007 生死交戰》佩戴NATO 錶帶的Sailing手環，以及猶如電影開場畫面的圓點袖扣，讓粉絲配成套。

▲歐米茄SAILING手鍊007限定款（左）11,300元，海馬系列袖扣007限定款未定價。

同屬Swatch集團的Hamilton也與電影界淵源深厚，一款出現在電影《星際啟示錄》（Interstellar）主角Murph佩戴的Hamilton錶，深受影迷與錶迷追捧，於是品牌於2019年推出錶徑42毫米的The Murph墨菲錶，今年更回應錶迷希望有小尺寸的心聲，發表錶徑38毫米的卡其陸戰系列Murph自動上鍊腕錶，保留原創款黑色面盤與米色復古風的Super LumiNova®夜光塗層飾面指針，搭配黑色皮革錶帶，從透明錶背可見動力儲存80小時H-10自動上鍊機芯。

▲Hamilton卡其陸戰系列38毫米Murph自動上鍊腕錶，28,400元。（圖／Hamilton提供）

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