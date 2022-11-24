關穎狂愛彩虹珠寶錶　搶下限量55只香奈兒、勞力士總值破600萬

▲關穎一身黑與粉的俏麗穿搭，配上香奈兒全球限量55只的J12 Electro Dream 腕錶。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛關穎穿搭風格多變，對於亮色系服裝、配件尤其喜愛，不少款式都出自法國精品龍頭香奈兒（CHANEL），近日她穿一身黑與粉色的香奈兒勁裝與朋友聚餐，俏麗裝扮被女星王思佳大讚「少女」，不過這位少女亮出手上的腕錶可驚人了，是香奈兒要價3,080,000元的J12 Electro Dream 腕錶，全球限量發行55只，她成功搶下一只。

▲香奈兒J12 Electro Dream 腕錶共鑲嵌58顆總重約6.94克拉長階梯形切割彩色藍寶石，3,080,000元。（圖／香奈兒提供）

關穎所戴的香奈兒J12 Electro Dream 腕錶，出自品牌去年靈感發想自電子音樂文化的Electro限定腕錶系列，彩虹色調注入設計中，讓人感受電音文化的魅力，她擁有的款式為黑色霧面抗磨精密陶瓷搭配黑色ADLC類鑽碳處理精鋼錶殼，錶圈鑲有46顆總重約6.47克拉長階梯形切割彩虹色藍寶石，時標也鑲嵌顏色相呼應的彩色藍寶石，透明底蓋則顯露Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。

▲關穎也經常搭配勞力士彩虹錶圈的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。（圖／翻攝kwanterri IG）

彩虹錶的魅力讓關穎難以抗拒，她還擁有身價同樣逾300萬元的勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18 ct 永恒玫瑰金珠寶錶，錶圈鑲嵌漸層色排列彩色剛玉的彩虹圈，配上玫瑰金材質相當搶眼，林志穎老婆陳若儀也收藏一只。

▲勞力士2018年推出的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona 18 ct 永恒玫瑰金珠寶錶，當時定價約3,212,000元。（圖／勞力士提供）

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