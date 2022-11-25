黑五必買！CASETiFY手機殼祭出7折優惠　小CK熱賣鞋包低至5折

記者王則絲／綜合報導

每年11月的最後一個星期五為「黑色星期五」，緊接著是「網購星期一」，為歐美國家最大的購物節日之一，時尚迷們都會趁著此時大撿一波便宜，除了國外購物平台上陸續祭出優惠之外，近日CASETiFY也為歡慶購物節推出7折優惠，CHARLES & KEITH眾多手袋、鞋款亦有低至5折的超狂折扣。

CASETiFY

即日起至12月1日，於官方網站或是台北概念店購買任一指定品項享85折、2件75折、3件或以上7折，不論是年度受歡迎的印花手機殼、超越軍規防摔能力的終極防摔手機殼、百搭且實用的手機背帶套組等產品，皆享有折扣，一次入手多款、隨心情替手機換裝，或是揪親朋好友們一起來逛最划算。

▲藝術家印花設計、終極防摔手機殼都有納入優惠清單。（圖／CASETiFY提供）



CHARLES & KEITH

CHARLES & KEITH也是每年都會加入黑五購物節的戰場，至11月29止官網推出低至五折的優惠。

其中許多熱銷品項皆有納入優惠，像是復古風格的焦糖色方扣馬鞍包，下殺五折後為1,290元；療癒質感的鏈條枕頭包特價1,111元，現省超過800元；鞋款部分選擇眾多，特別推薦時髦的瑪莉珍鞋款，八折優惠下兩千元有找。

▲CHARLES & KEITH方扣馬鞍包，五折1,290元。（圖／翻攝自官網）

▲CHARLES & KEITH鏈條枕頭包1,111元。（圖／翻攝自官網）

▲CHARLES & KEITH T字厚底瑪莉珍鞋1,990元。（圖／翻攝自官網）

GAP

GAP黑色星期五活動將持續到11月28日，包括男、女、童裝，全場祭出五折優惠，招牌的碳素軟磨系列帽T，不用千元即可入手。

▲GAP碳素軟磨帽T，849元。（圖／翻攝自官網）