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C羅連5屆世界盃進球傲視群雄　戴自己設計的百萬鑽錶閃瞎眾人

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▲▼ C羅 。（圖／路透社）

▲C羅帶領葡萄牙隊擊敗迦納，成為史上第1位連續5屆世界盃都進球的球員。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）今天凌晨帶領球隊在世界盃足球賽登場，以3比2擊敗迦納，自己也以12碼罰球破門，傲視群雄創下6大紀錄，成為史上第1位連續5屆世界盃都進球的球員，在足球界神級地位無可撼動，他的生意頭腦一樣靈活精明，2013年創立的品牌CR7內褲賣翻，近日更與瑞士珠寶名錶品牌Jacob & Co推出百萬聯名錶，他當然選戴特製的鑽錶在世足賽亮相，閃瞎眾人。

▲▼ C羅名錶 。（圖／翻攝IG）

▲C羅在參加世界盃足球賽前，已搶先入手與Jacob & Co合作打造的玫瑰金CR7飛行腕錶紅色版，錶圈鑲嵌 26 顆長方形切割鑽石。（圖／Jacob & Co提供，以下同）

37歲的C羅今年在英超的曼聯表現不佳，淪落到沒有歐洲俱樂部願意接手的命運，不過他在世足賽首戰的精采表現，讓人氣翻升，官方已有高達5億粉絲關注，他除了專注比賽也不忘宣傳自家品牌CR7，在開賽前特別秀出他參與設計的Jacob & Co X CR7 Epic X系列飛行陀飛輪錶，各有玫瑰金配紅色與不鏽鋼配綠色版本，因為紅與綠是葡萄牙國旗顏色。

▲▼ C羅名錶 。（圖／翻攝IG）▲▼ C羅名錶 。（圖／翻攝IG）

▲Jacob & Co X CR7 Epic X飛行陀飛輪錶不鏽鋼鑲長方形切割鑽石版，錶背有C羅剪影圖案，3,672,855元。

更讓C羅得意是Jacob & Co X CR7 Epic X系列飛行陀飛輪錶面盤上，左側「柱子」呈現出C羅圖像，右側則雕刻CR7標誌與他的簽名，鏤空發條盒就像像一顆足球，而錶背則有他穿著7號球衣的背影圖案，熱愛bling bling華麗錶款的他，已搶先入手錶圈鑲嵌長方形切割鑽石的玫瑰金版本。過往他所戴的名錶，清一色都是霸氣設計，包括HUBLOT、Franck Muller都是他的愛牌，此次戴上自己設計的鑽錶參加世界盃賽程，更顯意義非凡。

▲▼ C羅名錶 。（圖／翻攝IG）

▲C羅佩曾戴HUBLOT Spirit of Big Bang 皇金計時碼錶宣傳自創品牌香水。（圖／翻攝cristiano IG）

►LV太神！竟邀來梅西、C羅同框下棋，「最美畫面」吸千萬粉絲狂讚

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關鍵字：

C羅, 世界盃足球賽, Jacob & Co, CR7, HUBLOT, 影音

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