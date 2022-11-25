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8款限量威士忌原酒來了！奇幻動物包裝美翻天　帝亞吉歐各酒廠出招

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記者林明瑋 / 台北報導

到了年底不收藏些特別的紀念說不過去，有想過威士忌也是好選項嗎？烈酒集團帝亞吉歐（Diageo）推出2022年度限量原酒，共有8支來自不同酒廠的酒款，以「無盡傳說2」為主題，再度找來澳洲藝術家Ken Taylor設計包裝，並連結了8個奇幻故事，主角從女巫到豹貓、鳳凰等等，一邊聽一邊品飲，充滿想像之餘，也更能體會這些酒的內涵，十分有趣。

▲帝亞吉歐2022年度限量原酒。（圖／品牌提供）

▲帝亞吉歐從旗下29個酒廠中選出8支酒款，推出2022年度限量原酒臻選系列「無盡傳說2」。（圖／品牌提供，以下同）

帝亞吉歐首席調酒師Craig Wilson，從旗下29家酒廠中精選出8支酒，這些酒款以非冷凝過濾（Non Chill-Filtered）、原桶強度（Cask Strength）的方式裝瓶，能夠保留各酒廠獨有的酒體特色，搭配包裝上的神秘動物圖騰，更顯意境，價格從3700元至9200元不等，想全部一起收藏，4.5萬元有找，只挑選其中喜歡的幾款也很可以，口感有清新的果香、奶油氣息，鍾情濃厚的煙燻泥煤調同樣找得到，端看你的味蕾被哪一款吸引，又或者和食物搭配，找出最對的滋味。

蘇格登15年單一麥芽威士忌原酒「至日女巫」，故事從女巫鑽石般的雙眸凝視著河流說起，帶有辛香、木質調，以及紅色的水果香氣，單價最高為9200元的卡麥隆橋（Cameronbridge）26年單一穀物威士忌原酒「凱旋騎士」，講著騎士的蔚藍緞帶溶解在河流中，將河水變成絲綢般的金色，酒體以淡淡穀物香交織出甜味，讓人聯想到芒果、木瓜和豌豆，還有些許太妃糖與橡木。

▲帝亞吉歐2022年度限量原酒。（圖／品牌提供）

▲蘇格登15年單一麥芽威士忌限量原酒「至日女巫」4,700元（左）、卡麥隆橋26年單一穀物威士忌限量原酒「凱旋騎士」9,200元（右）。

▲帝亞吉歐2022年度限量原酒。（圖／品牌提供）

▲Oban 10年單一麥芽威士忌限量原酒「極光聖使」3,500元（左）；Cardhu 16年單一麥芽威士忌限量原酒「曜岩仙境」5,400元（右）。

歷史十分悠久的歐本（Oban）是個很小型的酒廠，以14年單一麥芽威士忌最為人熟知，2022年度限量系列中的「極光聖使」出自Oban之手，年份為10年，聞香感到溫和，又充滿海洋的新鮮氣息，入口感受到酒漬水果、紫羅蘭，又以胡椒香結尾，令人驚喜。全系列將在明年2月上市，很有收藏價值。

▲帝亞吉歐2022年度限量原酒。（圖／品牌提供）

▲慕赫（Mortlach）單一麥芽威士忌限量原酒「血月夜梟」（左）8,400元、泰斯卡（Talisker）11年單一麥芽威士忌限量原酒「深海燦光」（右）3,700元。

▲帝亞吉歐2022年度限量原酒。（圖／品牌提供）

▲樂加維林（Lagavulin）12年單一麥芽威士忌限量原酒「鳳凰之火」4,500元（左）、克里尼利基（Clynelish）12年單一麥芽威士忌限量原酒「金眸豹貓」（右）5,800元。

【更多威士忌】

日本山崎「純真」單一麥芽威士忌

日本三得利旗下山崎蒸餾所推出的「純真」單一麥芽威士忌，不但一年僅200瓶，而且僅供VIP購買，可見有多難入手，日前在香港邦瀚斯拍賣會上首度亮相，以35萬港幣（約104萬7000元台幣）成交，超過估價3倍，身價非凡。

「純真」由三得利首席調酒師福與伸二調配，強調配方獨一無二、僅一次使用，其中有出自水楢桶、西班牙橡木桶及美國橡木龐頌桶煙燻、超過20年的原酒，還有山崎出產最高年份，即50甚至60 年以上，且熟成於日本水楢桶的單一麥芽陳釀。酒標也有話題，以傳統越前和紙製作，由日本知名書法家武田双雲落筆，「純真」兩字，代表了威士忌釀酒者純粹的匠心以及真誠技藝。

▲帝亞吉歐2022年度限量原酒。（圖／品牌提供）

麥卡倫春宴系列「蘇格蘭新年2022年限定版43%」，3,380元

新年限定版的靈感來自蘇格蘭在除夕夜的慶祝活動「Hogmanay」（蘇格蘭語，意即新年），以蘇格蘭奶油酥餅的香甜呈現歡愉氣氛，酒精濃度提升至43%，入口更顯濃郁芳醇，酒標由知名日法插畫家Erica Dorn設計，以世界各地慶祝新年時，常使用的火典儀式發想，紅色調顯得喜氣洋洋，加上多層次創新包裝，從開盒就充滿樂趣。

▲帝亞吉歐2022年度限量原酒。（圖／品牌提供）

►品酒竟聞咖啡香　麥卡倫年度限量系列「阿拉比卡之旅」綻放感官

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

帝亞吉歐, 威士忌, 原酒, 無盡傳說

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