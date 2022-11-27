2022新北耶誕城周邊美食　吃完無煙燒肉、法式甜點再拍網美照

圖、文／MENU美食誌

來板橋參加新北耶誕城 ，除了拍網美照之外，當然也要大啖美食！

90’S DINING BAR 酒食人餐酒館

中山路一段124號

90年代復古美式風格，有老宅酒吧的氛圍，是一間非常有主題性的餐酒館。調酒多樣化，吧台區可以欣賞調酒師的調酒秀！適合朋友聚餐，小酌微醺。

▲90’S DINING BAR 酒食人餐酒館。（圖／美食客JIAN愛吃美食提供）

吉村·牛舌 YOSHIMURA

公館街110號

店家依照牛舌硬度分為三種菜色，不同部位可滿足不一樣的口感喜好，定食還有搭配四種小菜解膩。餐廳不開放電話預約，需現場候位。

▲吉村·牛舌 YOSHIMURA。（圖／美食客娜要吃什麼提供）

懸日ラーメン

文化路一段31號

主打水果系濃郁拉麵，提供雞白湯、味噌、煮干三款拉麵，將水果入湯，清甜順口，相當有特色！餐後還有提供水果，非常貼心。

▲懸日ラーメン。（圖／美食客簡樂提供）

YUYU PÂTISSERIE

民權路202巷12弄12號1樓

藏身在靜巷住宅區的法式甜點店，以韓系簡約質感風格為設計，甜點為每日手工限量。推薦法式千層，濃郁卻不膩口，味道相當有層次，回味無窮！

▲YUYU PÂTISSERIE。（圖／美食客Tammy Chou提供）

ABV BAR & KITCHEN 閣樓餐酒館（板橋府中店）

府中路67號12樓

主打各國各式的啤酒，種類繁多。為頂樓景觀餐廳，晚上可以看見新板、府中的夜景。餐點好吃，食材很豐富，適合三五好友聚會小酌，而且每周五晚上還有魔術表演喔！

▲ABV BAR & KITCHEN 閣樓餐酒館。（圖／美食客ly18_food提供）

小秘苑燒肉餐酒

中山路一段285號1樓

標榜沒有多餘調味或使用重口味沾醬的燒肉店，可以品嚐到肉質原始的美味。食材新鮮精緻，整體環境舒適無煙，也有提供一個人燒肉定食，同時也是一家寵物友善餐廳！

▲小秘苑燒肉餐酒。（圖／美食客加勒比義式冰淇淋提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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