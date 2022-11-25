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亮・珠寶／黑珍珠顏色表情豐富　不規則巴洛克珠串成鍊又美又酷

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▲▼黑珍珠 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴MIKIMOTO巴洛克黑珍珠串鍊展現個性美。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO近日於台北101旗艦店展出五大洲野生動物主題的Wild and Wonderful頂級珠寶系列，相伴還有一群「嬌客」，為造型各有特色的巴洛克黑珍珠頂級珠寶，產自黑蝶貝的黑珍珠隨著母貝顏色而異，呈現銀色、灰色、藍色、棕紅色至黑色之間的不同層次色彩，帶有霓虹般的金屬光澤，並隨著「伴色」輝映出如孔雀翎毛般的效果，輔以品牌的個性設計，又美又酷。

▲▼黑珍珠 。（圖／公關照）

▲黑蝶貝孕育出黑珍珠，深淺顏色取決於母貝。

▲▼黑珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列巴洛克黑珍珠帶釦造型項鍊，2,220,000元。

一般人收藏珍珠多從優雅的圓潤白色珍珠入門，但近來MIKIMOTO推出點綴黑珍珠的耳扣，吸引男、女時尚人士入手，讓擁有許多顏色表情的黑珍珠聲勢大好。孕育黑珍珠的黑蝶貝多養殖於沖繩近海與大溪地海域，以孔雀綠色的黑色珍珠最為珍貴罕有。

▲▼黑珍珠 。（圖／公關照）▲▼黑珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列巴洛克黑珍珠帶釦造型手鍊（左）1,580,000元，巴洛克黑珍珠鑽石耳骨夾1,010,000元。

精選不規則形的巴洛克黑珍珠，MIKIMOTO推出鑲鑽帶扣裝飾的黑珍珠項鍊與手鍊，帶扣還點綴藍寶石，顯得貴氣；同場亮相的耳骨夾則酷味十足，螺旋狀的鑲鑽線條繞著深具分量的黑色南洋珍珠；品牌同時翻玩漸層色彩，巧妙排列銀色、棕紅色與黑色巴洛克珍珠，創作猶如瀑布傾瀉而下的珍珠鑽石胸針，而佩戴也要講求穿搭樂趣，鑲嵌美鑽鷹爪造型扣頭的串鍊，能隨心將鷹爪扣在中間段約13毫米至14毫米的珍珠上，創造長短不同的Y字鍊。

▲▼黑珍珠 。（圖／公關照）

▲▼黑珍珠 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO頂級珠寶系列巴洛克黑珍珠鑽石胸針（上）1,250,000元，鷹爪造型釦頭黑珍珠串鍊3,960,000元。

同樣以珍珠聞名的TASAKI，則結合彩色藍寶石、鑽石與黑珍珠，描繪充滿生命力的海洋，推出Illimitable系列耳環與右耳佩戴的耳環，呈現魚群棲息的多彩珊瑚，點綴南洋黑珍珠顯得更出色。

▲▼黑珍珠 。（圖／公關照）

▲模特兒戴TASAKI Illimitable鑲嵌鑽石、彩色藍寶石與黑蝶南洋珍珠項鍊20,100,000元，右耳佩戴的耳環4,330,000元。（圖／TASAKI提供）

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關鍵字：

亮珠寶, MIKIMOTO, TASAKI, 黑珍珠

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