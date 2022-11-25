2022卡通聯名球鞋好吸睛！PUMA X 寶可夢、adidas X 史迪奇都超級搶手

文／美人圈

2022最新聯名球鞋在這！PUMA與POKÉMON合作推出超萌寶可夢聯名鞋款與服飾，adidas攜手最經典的M&M'S巧克力推出復古鞋款，配色雖然大膽卻意外和諧，更有超萌的迪士尼史迪奇聯名；Converse則攜手「Peanuts」推出查理布朗和史努比的系列商品；Nike更是端出了與Hello Kitty的聯名鞋款，俏皮可愛之外還超級搶手！

2022新款聯名球鞋

PUMA X POKÉMON

寶可夢迷看過來！PUMA與超萌POKÉMON攜手合作啦~推出以寶可夢奇妙世界為主題的創意聯名，設計靈感來自皮卡丘、妙蛙種子與傑尼龜，主打單品包括PUMA Slipstream小火龍鞋款，以及PUMA Suede、Rider FV等系列，聯名鞋單品從鞋舌標籤、鞋墊到鞋跟隱藏著許多驚喜細節，四大角色鞋款皆擁有成人、孩童及嬰孩尺段鞋款，不管男女老少都可以準備入手一款啦！

▲PUMA與POKÉMON聯名推出超萌球鞋。（圖／PUMA，下同）

寶可夢角色也同步於短T、圓領衫、長厚連帽T恤及經典T7運動套裝現身，毛帽、信差包和後背包等配飾也都囊括在本次聯名系列中。

寶可夢的粉絲們可以在鞋舌標籤、鞋墊及鞋跟上發現隱藏的趣味細節，嬰孩尺段將鞋帶改為黏扣帶設計，穿脫更方便簡易，設計同步加入寶可夢角色吊飾增添收藏價值。

PUMA X POKÉMON 販售資訊

販售時間：11月12日全球同步開賣

限定販售店點：依公告為主

adidas Originals X Disney Stitch

今年5月adidas Originals與迪士尼再度攜手，將知名動畫《星際寶貝》中可愛調皮的主角史迪奇融入到設計中，繼童趣又實搭，史迪奇控可以準備入手啦！

▲adidas Originals X Disney Stitch FORUM LOW，NT$3,690。（圖／adidas，下同）

其中，SUPERSTAR與FORUM在延續經典輪廓的基礎上，採用皮革鞋面，史迪奇以不同動作與搞怪本色出現在鞋身與鞋舌等細節，可愛吸睛又適合日常穿搭。而ADILETTE主打舒適與輕鬆風格，更將全印花的三葉草標誌與史迪奇完美融合，穿上就能一起跳進史迪奇的世界。

adidas X M&M'S

adidas Originals與知名巧克力M&M'S繼首次合作迎來廣大迴響，接續合作推出全新聯名系列鞋款，將靈感延伸至M&M'S多彩巧克力豆，本次特別邀請不同性格的繽紛人氣角色俏皮躍上Forum Lo 84經典鞋款 ，打造紅色、黃色、橙色、綠色、藍色和棕色六款鮮豔活潑的嶄新球鞋設計。

▲adidas Originals與知名巧克力M&M'S聯名鞋款。（圖／adidas Originals，下同）

全新聯名系列鞋款以經典Forum Lo 84作為基底創作，抹上繽紛飽和色彩，大膽顛覆復古簡約外形。鞋面採用高質感皮革，鞋側TPU立體壓紋三條線及包裝袋吊掛設計鞋舌創意打造，外觀造型趣味翻玩M&M'S巧克力經典外包裝特色。

大膽俏皮的顏色設計讓整雙鞋子成為全身的亮點，鞋尖處鏤刻「M」字母及花生色調內襯則是向最著名的口味之一「花生」致敬！全系列於5／20正式上市，喜歡的朋友千萬不要錯過了！

Converse X Peanuts

說到Converse肯定不得不提到經典高筒Chuck Taylor系列鞋款，這次就以此經典鞋款與《Peanuts》合作，推出一系列將「花生家族」的故事暖心重現，攜手打造Converse經典鞋款、服裝、配件和可訂製Chuck Taylor All Star等驚喜限量產品，重現最經典的回憶！

▲Converse與《Peanuts》合作。（圖／Converse，下同）

聯名系列召集《Peanuts》裡的經典角色－查理布朗、史努比、糊塗塌客等一眾可愛的夥伴們，將他們令人難忘的日常故事刻畫於Converse的訂製鞋款和服裝配件上。除了成人鞋款外，此次系列還專門為部分鞋款提供了青少年和兒童尺碼，當親子鞋穿再適合不過了！

Converse x Peanuts 全新合作系列中還囊括Chuck Tee、口袋T恤、漸變色圖案T恤等一系列男女通穿的百變款式服裝以及容量充足的實用性背包配件，均印有可愛的《Peanuts》漫畫形象和訂製細節，將「花生家族」小夥伴們的暖心故事也變成你的日常。

Converse X 寶可夢

另外，日本Converse也與寶可夢聯名，推出了超繽紛的「ALLSTAR LIGHT #POKEMON」系列，一共推出皮卡丘、伊布、噴火龍、超夢四款，搭配上輕盈的夏日色系，超級吸睛~

▲日本Converse也與寶可夢聯名。（圖／Converse，下同）

鞋舌的部分，除了經典「ALL★STAR」的logo之外，也印上了相對應的神奇寶貝圖案，鞋子側邊更有寶可夢圖鑑編號、身高、體重等等專屬資料，超夢款那雙淡紫色真的超夢幻！

Converse X 寶可夢 販售資訊

販售價格：日幣9900円（含稅）

販售地點：日本官網

Nike X Hello Kitty

以經典的「Air Presto 魚骨鞋」為版型設計，搭配上可愛動人的「Hello Kitty」，整體以藍色和白色編織出充滿夢想和彩虹的童話世界，從鞋面滿版的Hello Kitty圖樣，到鞋舌印有紅色蝴蝶結，眼尖的朋友還可以發現鞋後跟處還特別改成 Kitty的臉龐及經典的紅色蝴蝶結，超級吸睛！

▲Nike X Hello Kitty聯名球鞋。（圖／Nike，下同）

不只有球鞋吸引大家，清澈的水藍色底搭配上小小滿版Hello Kitty交織成的服飾也心臟爆擊不少人，推出包含帽T、褲款和短袖等百搭款，讓你光是一件衣服就搶走所有人的目光！

同時有推出小尺寸的童鞋款式，超級適合一家大小一起穿出門炫鞋～全系列即日起在Nike官網開賣，有不少設計款已經漸漸售罄，搶手程度可見一般，有興趣的朋友千萬不要錯過這次的聯名。

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