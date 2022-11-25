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《蒼蘭訣》虞書欣仿妝超心機畫法6步驟　打造欣欣子同款清甜斬男妝

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文／美人圈

虞書欣、王鶴棣主演的《蒼蘭訣》劇情笑料不斷，感情戲卻又甜又虐，讓粉絲們深陷在劇情中難以自拔。尤其是女主角虞書欣那可愛的「小作精」模樣更是圈粉無數，甚至在小紅書上出現「虞書欣仿妝」關鍵字。想知道要如何畫出欣欣子同款的「甜系少女感」斬男妝，就趕緊看下去吧！

▲虞書欣斬男妝。（圖／微博＠虞書欣Esther）

虞書欣甜系少女眼妝

步驟1：淺色大面積暈染

眼妝要乾淨，打底工作一定要做好！我們可以透過這個簡單的手法，讓眼妝乾淨不髒、更容易出現自然層次。首先選擇眼影盤中的「淺粉色」，大範圍的暈染在上下眼皮，記得越遠離眼睛中心的顏色越淺，這樣眼妝才會出現漂亮的漸層感唷！

《蒼蘭訣》虞書欣仿妝教學！超心機眼瞼下至+臥蠶畫法，6步驟打造欣欣子同款清甜斬男妝

▲虞書欣甜系少女眼妝。（圖／小紅書＠軟軟Daily、＠一口酥肉_，下同）

步驟2：主色暈染眼皮褶皺

打底完成後，選擇中號的眼影刷，沾取眼影盤中的煙燻玫瑰色，輕輕暈染在超出雙眼皮褶皺的位置，爾後不需另外再沾取眼影粉，直接運用眼影刷上面的餘粉，帶至下眼瞼位置，創造出陰影效果。如此不僅可以視覺放大眼型，還能透過眼尾陰影自然的增加眼妝深邃感。

《蒼蘭訣》虞書欣仿妝教學！超心機眼瞼下至+臥蠶畫法，6步驟打造欣欣子同款清甜斬男妝

步驟3：珠光深色加深輪廓

接著選擇帶細緻珠光的「玫瑰偏光色眼影」，使用小型的眼影刷由後往前暈染眼尾。這步驟可以讓眼型更加的圓潤、創造出自然的深邃感。在疊加過深色眼影後，可以發現眼睛瞬間消腫、變得有神許多。這種畫法不挑眼型，內雙、單眼皮女孩可以在暈染時閉著眼睛畫，時不時睜開眼睛檢查，確保眼影不會被吃掉即可。

《蒼蘭訣》虞書欣仿妝教學！超心機眼瞼下至+臥蠶畫法，6步驟打造欣欣子同款清甜斬男妝

步驟4：收斂色畫出眼瞼下至、外眼線

使用扁平型的眼線刷，沾取眼影盤中的收斂色，順著眼型在眼尾拉出一條細細的眼線。接著整個眼妝的心機重點來了！我們一樣使用這個顏色，貼著下睫毛根部加深下眼瞼，畫出與眼睛平行的眼瞼下至。並利用上方的餘粉，在瞳孔下方、距離下眼瞼2-3mm處下筆，畫出細細的臥蠶陰影，讓眼神更加放大，且起到無辜、讓人想抱緊處理的效果！

《蒼蘭訣》虞書欣仿妝教學！超心機眼瞼下至+臥蠶畫法，6步驟打造欣欣子同款清甜斬男妝

步驟5：提亮眼尾三角處、臥蠶

再來我們利用眼影盤中的肉粉色，提亮下眼瞼的眼尾三角處，以及臥蠶陰影線上方位置，讓臥蠶變得澎潤、立體，完成後眼睛就會瞬間放大了許多！最後運用亮晶晶的鑽石眼影提亮眼頭、眼角處，完成畫龍點睛之筆，讓雙眼默默放電。

《蒼蘭訣》虞書欣仿妝教學！超心機眼瞼下至+臥蠶畫法，6步驟打造欣欣子同款清甜斬男妝

步驟6：根根分明的洋娃娃睫毛

小蘭花電眼的靈魂就是睫毛！使用單簇的假睫毛黏貼在本身睫毛下方，再使用眼線筆一根一根的畫出下睫毛，完成睫毛步驟後會發現眼睛不僅更有神、魅惑，更增添靈動感，看起來柔弱嬌媚的眼睛讓人忍不住想靠近呀！

《蒼蘭訣》虞書欣仿妝教學！超心機眼瞼下至+臥蠶畫法，6步驟打造欣欣子同款清甜斬男妝

▲小蘭花電眼的靈魂就是睫毛。（圖／小紅書＠軟軟Daily、＠3CE STYLENANDA）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 蒼蘭訣, 虞書欣, 仿妝, 虞書欣仿妝

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