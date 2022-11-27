韓星同款氣墊推薦！高允貞奶油妝感太美　瑟琪愛用果凍外殼意外平價

文／美人圈

韓星無論是長時間拍戲、還是在舞台上揮汗表演，底妝都能長時間維持乾淨無瑕，除了化妝師巧手之外、使用的底妝產品也很重要！不要以為韓星御用的底妝都很貴，今天就帶來幾款「韓星同款氣墊」，每一款都是韓國熱賣榜常勝軍，而且意外平價呢！

2022韓星同款氣墊推薦

金裕貞：蘭芝 NEO型塑霧感氣墊

去年出演《紅天機》後就暫時沒有新作品的金裕貞，當時在劇中用的底妝就是蘭芝超紅的小方塊氣墊，這款氣墊除了小巧像是AirPods般的外型外、妝感也超級美！尤其小綠盒霧款質地輕盈且具高遮瑕度，粉撲有細小的孔洞可以讓粉底更加均勻服貼，即使上妝後長時間戴著口罩，持妝度也很優秀，推出以來都是韓網氣墊熱賣榜常勝軍！

▲蘭芝 NEO型塑霧感氣墊，15g*2／NT$1,400。（圖／IG@you_r_love、蘭芝）

Joy、高允貞、Tiffany：eSpoir 訂製絲絨氣墊

eSpoir的氣墊在韓國討論度也超高！除了先前Joy推薦過光澤款之外，新的紅盒絲絨款也被高允貞、Tiffany推薦過，這款紅盒氣墊是偏霧光妝感，質地非常細緻服貼，一拍有平滑肌膚紋理的效果，瑕疵可以遮到約八成、同時不厚粉，能打造出清爽的絲絨妝感。

▲eSpoir 訂製絲絨氣墊，13g*2／約NT$910。（圖／IG@goyounjung、eSpoir）

盧正義：KIRSH BLENDING 絲絨柔焦氣墊粉餅

在《那年，我們的夏天》中以美貌獲得關注的盧正義，近期可以說是韓網最紅的透明妝容範本！她使用的氣墊就是KIRSH BLENDING這款絲絨氣墊，剛上臉是微微的細膩光澤感、過段時間慢慢轉為絲絨霧面，乾爽不黏膩、而且遮瑕度偏中高，輕薄的質地相當服貼自然，完全就是心機輕透底妝必備。

▲KIRSH BLENDING 絲絨柔焦氣墊粉餅，10g／NT$1,150。（圖／KIRSH BLENDING）

高旻示、aespa：CLIO 純素光感氣墊

CLIO的底妝在韓國、台灣都很紅，這款氣墊有著可愛的鵝卵石造型，另外也是近幾年美妝圈很紅的「純素彩妝」，高旻示、aespa都推薦過！這款氣墊雖然是偏光澤妝感，但是不論是遮瑕度、持妝度都相當優秀，就算是夏季使用也不會脫妝的亂七八糟，一推出就在OLIVE YOUNG等藥妝店登上人氣熱銷氣墊榜！

▲CLIO 純素光感氣墊，15g*2／NT$1,120。（圖／IG@gominsi）

Jennie：HERA 黑盒持妝氣墊

HERA除了近期唇彩很紅之外，氣墊也是大推！尤其是BLACKPINK的Jennie當了代言人後，在韓網更是掀起新一波討論度，其中這款氣墊本來就是品牌經典品項，幾乎每一年都可以進到美妝榜，偏霧光的妝感粉體相當輕盈服貼，遮瑕度不算高、但是堆疊一點也不厚重，可以營造那種天生好皮膚的感覺，妝感非常細緻高級。

▲HERA 黑盒持妝氣墊，15g*2／約NT$1,570。（圖／HERA）

瑟琪：AMUSE 果凍定妝氣墊

瑟琪的底妝也是兼具通透與無瑕感，先前在IG中推薦的氣墊，就是韓國美妝品牌AMUSE的果凍氣墊，除了可愛的果凍外殼之外，這款氣墊還添加幫助定妝及持妝的粉體，上臉後會變成霧光的絲絨妝感、非常輕薄服貼、大大延長底妝持妝度！另一款黃色的則是偏光澤妝感，兩款氣墊在韓國都有很高的人氣。

▲AMUSE 果凍純素氣墊，15g／約NT$810。（圖／IG@hi_sseulgi、AMUSE）

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