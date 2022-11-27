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8款「奶茶色手袋」一路背到明年　LOEWE手鍊包超吸睛、COACH配色可愛

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文／美人圈

萬年不敗的奶茶色系，不僅在炎熱的春夏季節帶來清爽的氣息，還可以一路背到秋冬分散寒冬服裝的厚重感，是一年四季都可以搭配的色選。今天特搜8款2022「經典奶茶色系」包款推薦給大家，除了有2022秋冬上市的LOEWE褶皺小羊皮手鍊包新色、可愛無敵的Miu Miu Matelassé半月形手袋，還有引起時尚圈「曬包」風潮的BV DOUBLE KNOT，從中挑選一款值得投資的奶茶色包款吧～

2022奶茶色包款推薦

1：LOEWE 褶皺小羊皮手鍊包，NT$45,000

眼尖的網友應該有發現！泫雅日前在個人社群上發出的照片，出現LOEWE的褶皺小羊皮手鍊包，似乎是2022秋冬新配色，肉桂奶茶的色系真的超溫柔，即使配上花卉圖案的喇叭褲也不違和～這款百搭管狀小袋採用褶皺納帕小羊皮製成，除了可以肩背在身上，也可轉換成精緻手鍊，搭配兩端飾有金屬飾板，讓人眼睛為之一亮！

 
 
 
 
 
 
 

2：COACH PILLOW TABBY 18 單肩手袋，NT$16,800

根據70年代經典Coach手袋重新設計而成的Pillow Tabby，復古可愛的外型，加上這款手袋的尺寸比備受歡迎的Tabby 26更小，根本可愛得讓人想收藏～以無比奢華柔軟的皮革打造而成，綴有以皮革包裹的經典Signature金屬配件，附有兩條可拆卸的肩帶可供手提，同時也能肩背或斜背，實用度滿分～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3：CELINE TRIOMPHE 小型BUCKET手袋，NT$72,000

極具辨識度的TRIOMPHE系列，是很多人入手的第一顆CELINE包款！包身為光滑流暢小牛皮革，並以同材質的凱旋徽標用刺繡的方式，縫合在包身中央，簡練又帶有典雅的元素，加上大容量的設計，打破「只有小包才時尚」的印象，為上班族提供實用與質感兼具的選擇！

2022「經典奶茶色系」精品Top 8！泫雅搶新揹上LOEWE手鏈包超吸睛，BV這款引起曬包風潮

▲CELINE TRIOMPHE 小型BUCKET手袋，NT$72,000。（圖／CELINE）

4：Miu Miu Wander Matelassé半月形手袋，NT$74,000

屢經重新演繹的Miu Wander手袋，成為Miu Miu系列的經典必敗款！手袋以Matelassé納帕軟皮縫製，雖然輕巧，但精湛工藝呈現精緻的立體感，加上萬年不敗的奶茶色系，讓包包成為整體穿搭的亮點。半月形狀結合復古靈感及時尚的優雅氣息，不光是好看，大容量設計還相當耐裝，背上身顯現出嫵媚魅力的全新象徵～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5：BOTTEGA VENETA DOUBLE KNOT，NT$86,100

小編觀察到，近期BOTTEGA VENETA的DOUBLE KNOT再度成為時尚圈們洗版社群的超夯包款！以小羊皮革條製成，就像是義大利麵條般，並在兩側打上雙結，十分創新設計搭配上清爽的奶茶色意外超百搭，引起時尚潮人的「曬包」風潮，喜歡極簡美學的都會女性必收～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6：DIOR LADY D-JOY 手袋，NT$140,000

喜歡高貴奢華感的女孩絕不要錯過！這款手袋以天然色羊皮製作，配搭Cannage藤格紋圖案縫線，綴以淡金色色調金屬「D.I.O.R.」吊飾，展現優雅細節。Lady D-Joy手袋設有可拆卸鏈式肩帶，並附有另一條可調整和可拆卸的皮革肩帶，可手提或斜背，是搭配日常造型的理想選擇！

2022「經典奶茶色系」精品Top 8！泫雅搶新揹上LOEWE手鏈包超吸睛，BV這款引起曬包風潮

▲DIOR LADY D-JOY 手袋，NT$140,000。（圖／DIOR）

7：PRADA Saffiano皮革掛肩袋，NT$105,000

掛肩袋設計經典又筆挺，選用以十字紋效果的品牌經典Saffiano皮革，相當耐髒、耐用。除了本身包款是以女孩最愛的奶茶色系，點綴正面的搪瓷三角形配飾，也是以奶茶撞色方式設計，為簡約俐落包款注入一絲小亮點！配備設計新穎的手柄及可調式肩帶，提供不同的佩戴方式。

2022「經典奶茶色系」精品Top 8！泫雅搶新揹上LOEWE手鏈包超吸睛，BV這款引起曬包風潮

▲PRADA Saffiano皮革掛肩袋，NT$105,000（圖／PRADA）

8：SALVATORE FERRAGAMO RIFOLIO SWING BAG，NT$64,900

Salvatore Ferragamo RIFOLIO系列新添生力軍！以立體幾何三角造型的SWING BAG，展現出流暢俐落的建築線條感，帶有扁平的內部口袋、磁扣和寬敞的內部空間，可容納所有必需品。超長手柄除了可以手握，還可以背在肩上，簡約大方，絕對是女孩收藏櫃必收款式。

2022「經典奶茶色系」精品Top 8！泫雅搶新揹上LOEWE手鏈包超吸睛，BV這款引起曬包風潮

▲SALVATORE FERRAGAMO RIFOLIO SWING BAG，NT$64,900（圖／Salvatore Ferragamo）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 奶茶色, LOEWE, BV

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