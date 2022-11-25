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沙茶醬超肥！10款常見醬料熱量曝　營養師大推這8款低卡醬

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醬油,日式料理,壽司,大豆,醬料,調味料,日本,生魚片示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲你是吃任何東西，一定要沾醬料的人嗎？（圖／達志／示意圖）

網搜小組／老嘉郡報導

吃東西一定要沾醬才會覺得夠味嗎？對於正在減肥的人來說，吃錯醬料不僅瘦不下來，還可能讓你更胖喔！常分享健康飲食的營養師Angela便在IG上分享10種常見醬料的熱量及鈉含量排行，其中吃火鍋必配的沙茶醬，每一湯匙就有109卡路里，而豆瓣醬的鈉含量更是高達756毫克！

營養師Angela日前在IG上分享幾種常見醬料排行榜，提醒減肥時應該要避開熱量高的隱形高手，其中高熱量區的醬料就有8種，排行如下：沙茶醬（109kcal）、花生醬（99kcal）、沙拉醬（97kcal）、麻醬（96kcal）、XO醬（84kcal）以及千島醬（77kcal）。在鈉含量高的醬量部分，營養師則列出四款常見的醬料，包含豆瓣醬（756mg）、醬油（750mg）、辣椒醬（742mg）以及蠔油（877mg）。

▲▼沙茶醬超肥！10款常見醬料熱量曝　營養師大推這8款低卡醬。（圖／營養師Angela授權提供）

▲火鍋標配「沙茶醬」，其實熱量非常驚人！（圖／營養師Angela授權提供，下同。）

許多人在減重時會選擇吃沙拉，營養師也提醒選擇沙拉醬時，30克的千島醬就將近半碗飯的熱量，這也是盡量要少選的原因，另外和風醬的熱量雖然低，但鈉含量比凱薩及千島都還要高，可以用「沾的」取代「淋的」，能間接減少吃入的份量。而油醋醬熱量正好在中間、鈉含量也低，自己調製的時候可以酒醋果醋多一點、油少一點，避免熱量超過，營養師也建議，可以挑選如柚香檸檬醬汁等醬料，熱量及鈉含量都在可接受範圍內，或是自製醬料也是不錯的方法。

針對正在減脂的醬料控，Angela也推薦了8款低卡醬料，可以做為健康減脂的替代品，包含烏醋（6kcal）、黃芥末醬（12kcal）、醬油（13.5kcal）、番茄醬（17kcal）、甜辣醬（17kcal）、黑胡椒醬（18kcal）、和風醬（19kcal）、五味醬（21kcal），以及4款調味粉：大蒜粉、七味粉、辣椒粉和胡椒粉，即使是在辛苦的減重過程，也能吃的有味道。

▲▼沙茶醬超肥！10款常見醬料熱量曝　營養師大推這8款低卡醬。（圖／營養師Angela授權提供）

▲也有很多醬料是可以取代高熱量醬料的。

【延伸閱讀】

►換季皮膚癢！營養師推6大「助舒緩過敏」食物：排毒又增免疫力

►12種豆腐熱量一次看！營養師也怕「熱量炸彈」：直逼一個便當

關鍵字：

營養師, 減重, 減脂

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