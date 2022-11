說．流行／Chopova Lowena百褶裙爆紅之路！成為lyst黑馬、瑪丹娜也穿過

記者鮑璿安/專題報導

百褶裙從來都不是女性的專利,通過線條、繽紛裝飾編織出夢想,小眾品牌Chopova Lowena帶有英國混種保加利亞的強烈特色, 以黑馬之姿闖入Lyst 2022 第三季度最熱門品牌榜單,究竟有何特色可以風靡Dua Lipa、瑪丹娜等國際巨星?《ET FASHION》來深入聊聊。

Chopova Lowena 是2018年才成立的新品牌,這個名字還代表了百褶裙的重生,不再是枯燥的學院風那麼簡單。品牌幕後推手是畢業於中央聖馬丁藝術與設計學院(Central Saint Martins)的設計師 Laura Lowena以及 Emma Chopova ,兩人偶然在課程中相識,萌發了自創品牌的想法,初衷是以可持續發展的方向讓剩餘物料重生,再加上彼此成長過程中帶有濃烈的英倫、保加利亞民族特色,交織融匯進入服飾,這才是雙人設計師組合的精彩之處。

▲(依序)瑪丹娜、Harry Styles、 Dua Lipa 、Olivia Rodrigo 演繹Chopova Lowena百褶裙。

一條百褶裙可以有多少解讀?Chopova Lowena 厲害之處在於,將民族特色的幾何、星星圖騰、格紋、金屬配件,甚至是花草圖案注入裙身,似乎將生命力完全寄託在服裝中,讓穿著的人,無論男女都擁有獨特樣貌。 以強烈的辨識度,2020 年Chopova Lowena更奪下 LVHM Prize 大獎,而後歌手 Dua Lipa 、Z世代超新星Conan Gray、瑪丹娜、Harry Styles都相中了Chopova Lowena 的設計,奠定了百褶裙的無限種可能,跨越年齡限制,帥氣和性感其實可以並肩同行。

品牌本季更是首次登上倫敦時裝週發佈2023 春夏系列服裝,模特兒演繹系列「Rose is a rose is a rose is a rose」走上伸展台,系列除了各種印花金屬結構的百褶裙外,還出現了毛絨長靴以及牛仔褲裝,多元化豐富日常造型,以強烈的民族風格持續發酵。 至於Laura Lowena以及 Emma Chopova是如何定義品牌?兩人很老實回答:「Chopova Lowena的服飾並不容易駕馭,但是每一件衣服有的是風格,不是潮流。」