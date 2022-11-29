說．流行／Chopova Lowena百褶裙爆紅之路！成為lyst黑馬、瑪丹娜也穿過

記者鮑璿安／專題報導

百褶裙從來都不是女性的專利，通過線條、繽紛裝飾編織出夢想，小眾品牌Chopova Lowena帶有英國混種保加利亞的強烈特色， 以黑馬之姿闖入Lyst 2022 第三季度最熱門品牌榜單，究竟有何特色可以風靡Dua Lipa、瑪丹娜等國際巨星？《ET FASHION》來深入聊聊。

Chopova Lowena 是2018年才成立的新品牌，這個名字還代表了百褶裙的重生，不再是枯燥的學院風那麼簡單。品牌幕後推手是畢業於中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins）的設計師 Laura Lowena以及 Emma Chopova ，兩人偶然在課程中相識，萌發了自創品牌的想法，初衷是以可持續發展的方向讓剩餘物料重生，再加上彼此成長過程中帶有濃烈的英倫、保加利亞民族特色，交織融匯進入服飾，這才是雙人設計師組合的精彩之處。

▲（依序）瑪丹娜、Harry Styles、 Dua Lipa 、Olivia Rodrigo 演繹Chopova Lowena百褶裙。

一條百褶裙可以有多少解讀？Chopova Lowena 厲害之處在於，將民族特色的幾何、星星圖騰、格紋、金屬配件，甚至是花草圖案注入裙身，似乎將生命力完全寄託在服裝中，讓穿著的人，無論男女都擁有獨特樣貌。 以強烈的辨識度，2020 年Chopova Lowena更奪下 LVHM Prize 大獎，而後歌手 Dua Lipa 、Z世代超新星Conan Gray、瑪丹娜、Harry Styles都相中了Chopova Lowena 的設計，奠定了百褶裙的無限種可能，跨越年齡限制，帥氣和性感其實可以並肩同行。

品牌本季更是首次登上倫敦時裝週發佈2023 春夏系列服裝，模特兒演繹系列「Rose is a rose is a rose is a rose」走上伸展台，系列除了各種印花金屬結構的百褶裙外，還出現了毛絨長靴以及牛仔褲裝，多元化豐富日常造型，以強烈的民族風格持續發酵。 至於Laura Lowena以及 Emma Chopova是如何定義品牌？兩人很老實回答：「Chopova Lowena的服飾並不容易駕馭，但是每一件衣服有的是風格，不是潮流。」