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迪麗熱巴一襲抹胸紅裙美艷動人　李冰冰「差19歲」穿同款沒輸！

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記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴近日登上《精彩OK!》封面，以一襲火紅的抹胸禮服絕美出鏡，畫報一出令粉絲們都驚艷，不過馬上就被眼尖網友們發現，這套禮服造型，女星李冰冰早在今年八月份的微博電影之夜上穿過，同樣美豔動人，然而李冰冰與小自己近20歲的迪麗熱巴穿上同款，也一點沒輸，讓人佩服。

▲迪麗熱巴、李冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴、李冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴登雜誌封面抹胸紅禮服造型。（圖／翻攝自微博）

新疆女神迪麗熱巴今年已30歲，容貌幾乎與剛出道時無異，姣好身形與精緻臉孔圈粉無數，擁有強大的時尚資源，早已是各大雜誌封面的常客，這回登上《OK！》封面拍攝了一組造型大片，其中這套Key look迪麗熱巴穿著Ralph Lauren的紅、黑拼接抹胸禮服，以相同顏色的紅唇妝容，襯著她的肌膚更白皙、五官更立體，搭配蕭邦（Chopard）珠寶演繹，顯得風情萬種，扭過身連背影都動人。

▲迪麗熱巴、李冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴、李冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴、李冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲李冰冰於微博電影之夜也選以同款禮服。（圖／翻攝自微博）

今年49歲的李冰冰，凍齡的外貌與體態總是讓人感到不可思議，稍早於八月份的微博電影之夜上，李冰冰正是以同一套Ralph Lauren的禮服登台，她梳起乾淨高雅的包頭，不吝嗇展現直角肩、美背肌膚，不需費力便流洩強大氣場，與比自己小19歲的迪麗熱巴穿上同款，一點也不佔下風，兩人各有千秋。

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關鍵字：

迪麗熱巴, 李冰冰

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