「PS女孩」不用濾鏡也有好狀態！女神林可、畇二曝美肌秘訣

▲「PS女孩」人氣成員畇二、林可，是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝IG@yuner.31、@dou95412）

記者張毓容／台北報導

中華職棒隊伍中信兄弟專屬的超人氣啦啦隊Passion Sisters「PS女孩」，青春亮麗的外型加上甜美陽光形象讓每個女孩擁有不少粉絲。而常在球場長時間風吹日曬、出外景或熬夜練舞的她們，除了忙團練，為了維持上鏡好狀態，肌膚保養上也毫不馬虎。這次就幫大家挖出人氣成員林可、畇二和短今養出水嫩光滑美肌的保養秘訣。

今年二度回歸職棒啦啦隊、有「新啦啦隊女神」封號的林可，就表示自己認為保養的第一步從清潔開始，尤其常在球場、出外景時遇到颳風、大太陽，總會擔心空氣裡髒污和汗水影響肌膚，如果沒有適時的幫毛孔做清潔，會讓毛孔堵塞開始長粉刺痘痘，保養品也會吸收不進去，所以她最注重清潔。而她最近就很愛帶有溫和去角質效果的潔面膠，皮膚變得很乖，沒有亂長東西，也變得更光滑。

同時也是全明星運動會藍隊經理的畇二則透露，每次工作完回到家，第一件事就是立刻去洗澡，將一天累積下來的髒污都清潔乾淨，尤其是臉部，不管是否有上妝。她認為「平常我們在外忙碌了一天，空氣的髒污、自然分泌的油質，都會造成毛孔堵塞。」所以她會花較多的時間來保養，像是早晚洗臉後都會用含有水楊酸的化妝水或精華，能幫助調理粉刺、毛孔，減少黑頭，還能改善因常戴口罩產生的痘痘粉刺問題。

而擁有甜美臉蛋、火辣身材的短今，在保養上很注重痘痘調理的部分，「朋友都戲稱我是神農今嚐百草，因為多年受到痘痘的困惱，藥妝店的痘痘藥都被我買來試用過一輪！」同時皮膚又很敏感，像是最近天氣變化，就讓她的痘痘問題又隱隱作祟，所以她平時都會備好可控油舒緩、幫助調理痘痘的凝膠，隨時做好抗痘、調理角質的準備。

▲ARTISTRY STUDIO煥然一新去角質潔面膠，125ml，NT$580。



ARTISTRY雅芝專為年輕肌量身打造的ARTISTRY STUDIO「美力綻FUN系列」，結合最新科研與植萃，全系列8款品項不僅價格親民，繽紛可愛的外包裝讓人一看就心情好。其中煥然一新去角質潔面膠，添加天然竹顆粒、蘆薈，洗臉同時能溫和去除老廢角質，使毛孔暢通，並持續舒緩修護。

▲肌研 毛穴對策雙效泡洗顏，2入組（325ml*2），NT$799。



僅在好市多獨家限定販售的毛穴對策雙效泡洗顏，擁有獨特乾用、濕用雙重使用法，乾用能深層卸除全臉彩妝，無需再用洗面乳；濕用則能深入毛孔溫和洗去毛孔髒污和多餘油脂，潔淨全臉，且含有雙重酵素、玻尿酸，能有效代謝老廢角質、減少粉刺，同時提升肌膚保水度。

▲東森自然美 森美妍瞬效保濕卸妝膏，115g，NT$4,980。



獨特雪酪質地使用時會變成乳液質感，可輕鬆卸除水性和油性彩妝，且乳化快速，還添加植物潤膚油、薰衣草精油、艾草精油、維他命E等成分，清潔完肌膚同時又有保濕潤澤感，手濕臉濕也可直接使用。

▲寶拉珍選 2%水楊酸精華液，118ml，NT$1,080。



被暱稱為「免水洗去角質精華」的2%水楊酸精華液是寶拉珍選全球熱賣第一的超人氣商品，蘊含高濃度2%水楊酸，可溫和去除老廢角質，暢通毛孔，幫助對抗痘痘粉刺，打造細緻光滑肌膚。年末之際更特別推出節慶限定版，以品牌經典幾何圖形搭配環保紙質與可回收利用紙盒。

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