fb ig video ETtoday search mobile

「PS女孩」不用濾鏡也有好狀態！女神林可、畇二曝美肌秘訣

>

▲▼ 「PS女孩」林可、畇二曝美肌秘訣 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲「PS女孩」人氣成員畇二、林可，是許多人心中的啦啦隊女神。（圖／翻攝IG@yuner.31、@dou95412）

記者張毓容／台北報導

中華職棒隊伍中信兄弟專屬的超人氣啦啦隊Passion Sisters「PS女孩」，青春亮麗的外型加上甜美陽光形象讓每個女孩擁有不少粉絲。而常在球場長時間風吹日曬、出外景或熬夜練舞的她們，除了忙團練，為了維持上鏡好狀態，肌膚保養上也毫不馬虎。這次就幫大家挖出人氣成員林可、畇二和短今養出水嫩光滑美肌的保養秘訣。

▲▼「PS女孩」林可、畇二曝美肌秘訣。（圖／翻攝IG、品牌提供）

今年二度回歸職棒啦啦隊、有「新啦啦隊女神」封號的林可，就表示自己認為保養的第一步從清潔開始，尤其常在球場、出外景時遇到颳風、大太陽，總會擔心空氣裡髒污和汗水影響肌膚，如果沒有適時的幫毛孔做清潔，會讓毛孔堵塞開始長粉刺痘痘，保養品也會吸收不進去，所以她最注重清潔。而她最近就很愛帶有溫和去角質效果的潔面膠，皮膚變得很乖，沒有亂長東西，也變得更光滑。

▲▼「PS女孩」林可、畇二曝美肌秘訣。（圖／翻攝IG、品牌提供）

同時也是全明星運動會藍隊經理的畇二則透露，每次工作完回到家，第一件事就是立刻去洗澡，將一天累積下來的髒污都清潔乾淨，尤其是臉部，不管是否有上妝。她認為「平常我們在外忙碌了一天，空氣的髒污、自然分泌的油質，都會造成毛孔堵塞。」所以她會花較多的時間來保養，像是早晚洗臉後都會用含有水楊酸的化妝水或精華，能幫助調理粉刺、毛孔，減少黑頭，還能改善因常戴口罩產生的痘痘粉刺問題。

而擁有甜美臉蛋、火辣身材的短今，在保養上很注重痘痘調理的部分，「朋友都戲稱我是神農今嚐百草，因為多年受到痘痘的困惱，藥妝店的痘痘藥都被我買來試用過一輪！」同時皮膚又很敏感，像是最近天氣變化，就讓她的痘痘問題又隱隱作祟，所以她平時都會備好可控油舒緩、幫助調理痘痘的凝膠，隨時做好抗痘、調理角質的準備。

▲▼ 「PS女孩」林可、畇二曝美肌秘訣 。（圖／翻攝IG、品牌提供） 

▲ARTISTRY STUDIO煥然一新去角質潔面膠，125ml，NT$580。

ARTISTRY雅芝專為年輕肌量身打造的ARTISTRY STUDIO「美力綻FUN系列」，結合最新科研與植萃，全系列8款品項不僅價格親民，繽紛可愛的外包裝讓人一看就心情好。其中煥然一新去角質潔面膠，添加天然竹顆粒、蘆薈，洗臉同時能溫和去除老廢角質，使毛孔暢通，並持續舒緩修護。

▲▼ 「PS女孩」林可、畇二曝美肌秘訣 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲肌研 毛穴對策雙效泡洗顏，2入組（325ml*2），NT$799。

僅在好市多獨家限定販售的毛穴對策雙效泡洗顏，擁有獨特乾用、濕用雙重使用法，乾用能深層卸除全臉彩妝，無需再用洗面乳；濕用則能深入毛孔溫和洗去毛孔髒污和多餘油脂，潔淨全臉，且含有雙重酵素、玻尿酸，能有效代謝老廢角質、減少粉刺，同時提升肌膚保水度。

▲▼ 「PS女孩」林可、畇二曝美肌秘訣 。（圖／翻攝IG、品牌提供） 

▲東森自然美 森美妍瞬效保濕卸妝膏，115g，NT$4,980。

獨特雪酪質地使用時會變成乳液質感，可輕鬆卸除水性和油性彩妝，且乳化快速，還添加植物潤膚油、薰衣草精油、艾草精油、維他命E等成分，清潔完肌膚同時又有保濕潤澤感，手濕臉濕也可直接使用。

▲▼ 「PS女孩」林可、畇二曝美肌秘訣 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲寶拉珍選 2%水楊酸精華液，118ml，NT$1,080。

被暱稱為「免水洗去角質精華」的2%水楊酸精華液是寶拉珍選全球熱賣第一的超人氣商品，蘊含高濃度2%水楊酸，可溫和去除老廢角質，暢通毛孔，幫助對抗痘痘粉刺，打造細緻光滑肌膚。年末之際更特別推出節慶限定版，以品牌經典幾何圖形搭配環保紙質與可回收利用紙盒。

►62歲黑木瞳逆生長，網驚「以為才30」！超強凍齡法靠4秘訣

►范冰冰公開最新5款愛用保養好物　破萬網友讚「真的很真誠」

關鍵字：

保養, 護膚, 美肌, 秘訣, PS女孩, Passion Sisters, 林可, 畇二, 短今

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

讓人追到心累！超難追3大星座　Top 1思想跳躍又善變，太難懂

讓人追到心累！超難追3大星座　Top 1思想跳躍又善變，太難懂

沒妻子就活不了的5大星座男！汪小菲排第二僅次摩羯男

沒妻子就活不了的5大星座男！汪小菲排第二僅次摩羯男

單身時該做的5種練習　真愛來臨時你才能「準備好」

單身時該做的5種練習　真愛來臨時你才能「準備好」

Jisoo被Dior、卡地亞寵上天　樂收50萬精品 最有能力成為大Boss的3星座！Top 1平時不爭不搶　默默累積實力 12星座在戀愛中犯疑心病的表現！　這星座因佔有慾太強而生猜忌 超準「等電梯」心理測驗，秒看真實性格！選4是標準行動派 關穎狂愛彩虹珠寶錶　搶下限量55只香奈兒、勞力士總值破600萬 《咒》「大黑佛母」竟實體化出公仔　網嚇翻：誰敢買！官網卻完售 「PS女孩」不用濾鏡也有好狀態！女神林可、畇二曝美肌秘訣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面