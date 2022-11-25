英王后卡蜜拉發送派丁頓熊　別23萬可愛蜂鳥胸針洩童心

▲英國王后卡蜜拉（左）昨到幼兒園分送派丁頓熊給小朋友，綠色大衣上別著梵克雅寶蜂鳥胸針238,000元。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國女王伊莉莎白二世9月8日以96歲高齡辭世，當時大批民眾帶著鮮花、帕丁頓熊和牠最愛的果醬三明治到白金漢宮旁公園向女王致意，留下的上千隻各種尺寸帕丁頓玩偶沒進垃圾桶，王室經過清洗與整理，為小熊們找到最佳「歸宿」，昨由王后卡蜜拉代表捐贈給幼兒園，她戴著愛牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）238,000元的Lucky Animals系列蜂鳥胸針，以設計可愛的首飾洩露童心也拉近與小朋友的距離。

▲女星Madeleine Harris（左起）、王后卡蜜拉與男星Hugh Bonneville與小朋友互動。（圖／路透社）

75歲的英國王后卡蜜拉，昨與曾經演出帕丁頓熊電影的女星Madeleine Harris、男星Hugh Bonneville，以及帕丁頓熊原著作者Michael Bond 的女兒Karen Jankel，提前當聖誕老公公，一同向小朋友發送帕丁頓熊玩偶，希望能伴他們快樂成長。

▲卡蜜拉天天佩戴的梵克雅寶18K金鑲瑪瑙的Vintage Alhambra手鍊，143,000元。

熱愛綠色穿搭的王后卡蜜拉，昨照慣例疊戴多條金手鍊，當中最醒目是法國珠寶世家梵克雅寶經典的18K金鑲瑪瑙的Vintage Alhambra幸運草手鍊，外套上則別著鑲嵌孔雀石、青金石與縞瑪瑙的蜂鳥造型胸針，色調與她的綠色大衣相呼應。

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