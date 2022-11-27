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潮迷藏家必收！　VANS攜手龍家昇、Kila Cheung推超Ｑ聯名公仔

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記者王則絲／台北報導

近年藝術領域中，有幾位亞洲新銳藝術插畫家備受關注，滑板街頭品牌VANS於近日便與台北藝術單位 THE LITTLE HUT合作，帶來「THE WAFFLE ROOM」企劃，與10位藝術家聯手推出超可愛的公仔，並邀請他們聚首台北，接力於巨型VANS懶人鞋上作畫，成為潮迷們必打卡的景點。

▲VANS「THE WAFFLE ROOM」藝術企劃。（圖／記者王則絲攝）

▲龍家昇「THE WAFFLE ROOM」藝術企劃公仔。（圖／記者王則絲攝）

VANS此次邀請玩具製作單位HOW2WORK旗下來自亞洲的多位藝術家一同參與創作，包括B.Wing、Kila Cheung（章柱基）、Shon Chen、Jackie Lam、Kasing Lung（龍家昇）、Jessica Ng、Shoko Nakazawa、小川耕平、T9G 以及 Louis Wong 等，推出共12款THE WAFFLE ROOM會場限定聯名公仔，將藝術家們的招牌角色換上VANS服裝造型，還搭配專屬的小滑板，同時包裝盒復刻 70、80年代的鞋盒設計，致敬「OFF THE WALL」的精神和歷史。

▲VANS「THE WAFFLE ROOM」藝術企劃。（圖／記者王則絲攝）

▲VANS「THE WAFFLE ROOM」藝術企劃。（圖／記者王則絲攝）

▲章柱基的經典角色也加入VASN、滑板元素。（圖／記者王則絲攝）

其中龍家昇的Labubu兔耳朵角色可說是近年炙手可熱的作品，所推出的公仔受到藏家們的歡迎，他特地讓角色做出溜滑板的帥氣動作，又帥又可愛；今年夏天才在台灣舉辦個展的章柱基，也讓筆下角色溜起滑板，還在作品上製作VANS經典的棋盤格紋，聯名細節更具收藏價值。

▲VANS「THE WAFFLE ROOM」藝術企劃。（圖／記者王則絲攝）

▲VANS「THE WAFFLE ROOM」藝術企劃。（圖／記者王則絲攝）

▲小川耕平與Jessica Ng的作品。（圖／記者王則絲攝）

在本次於THE LITTLE HUT的展場中，除了展示販售藝術家聯名公仔，還邀請藝術家親臨現場一同在巨型的VANS Slip-on鞋款上作畫，並將原先空白的畫板也接力填滿，眾多可愛角色齊聚一堂，將成為歷史性的畫作，同時展示於展場當中，潮迷們必須朝聖。VANS THE WAFFLE ROOM於27日開放參觀，下載品牌官方App即可免費獲得入場券。

▲VANS「THE WAFFLE ROOM」藝術企劃。（圖／記者王則絲攝）

▲VANS「THE WAFFLE ROOM」藝術企劃。（圖／記者王則絲攝）

▲插畫家共同完成的畫作作品。（圖／記者王則絲攝）

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