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秦嵐《芳心蕩漾》8金句： 我20多歲的時候，愛情就是我的全部

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記者鮑璿安 ／台北報導

大陸輕喜愛情網絡劇《芳心蕩漾》由秦嵐、藍盈瑩、鄭合惠子領銜主演，講述了20、30、40三個年齡段的女性所面臨的感情問題，深入剖析了女性在不同年齡和境遇下的情感歷程。以下關於愛情的真實台詞，非常有感。

▲▼《芳心蕩漾》。（圖／翻攝自微博芳心蕩漾）

▲《芳心蕩漾》金句不斷。（圖／翻攝自微博芳心蕩漾，以下同）

1. 感情真的有那麼重要嗎？感情只有對於我們女人來講，才那麼重要。遇到一點問題就要死要活，如果我們可以像男人那樣，把精力放在事業上，讓自己過得更好，哪怕是沒有感情，自己一個人也會很快樂。

2. 我二十多歲的時候，愛情就是我的全部，在我受傷的時候，也希望有人來抱抱我，但是沒有，於是我學會了靠自己，學會了把一切希望寄託在自己身上，學會了讓事業去滿足我。

3. 當時我覺得你簡直完美極了，可是誰能想到呢，你這張皮底下藏了一個人渣。

4. 又是感情問題嗎？我勸你放棄這個男的。

▲▼《芳心蕩漾》。（圖／翻攝自微博芳心蕩漾）

5. 他們特別喜歡開頭，開完這個頭，去開下一個頭，從來都不管結局如何。

6. 因為我知道，看著自己堅信的東西瞬間崩塌時，有多痛苦。

7. 買房結婚，可是我不想這麼累，我就是想和你平平靜靜生活。

8. 看來我們在一起，非但沒有讓彼此成為更好的人，甚至都沒變得更快樂。

▲▼《芳心蕩漾》。（圖／翻攝自微博芳心蕩漾）

關鍵字：

芳心蕩漾, 秦嵐, 台詞, 金句

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