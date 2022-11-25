營養師教你運動後「這樣吃」最燃脂，「4款菜單」一次了解

▲運動後的飲食選擇很重要。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

近來氣溫直降又下雨，你是不是也懶得動呢？營養師高敏敏分享，冬天運動後吃對食物會更燃脂，如何吃對東西呢？她建議4款菜單一起來了解。

#蛋白質→吃原型食材

運動後建議補充原型食物來補充蛋白質，建議每公斤體重補充0.25～0.3g蛋白質，幫助肌肉修補和建造。

#碳水化合物→吃高GI醣類食材

建議醣類：蛋白質約3~4:1比例，加速補足肝醣及幫助肌肉合成。

#電解質＆水→適當補充水分

運動後大量流汗或運動持續一小時，可補充電解質飲，補充運動時流失的水分，進一步幫助代謝，營養師也提醒，若是中高強度運動超過30分鐘以上，約可補充300～400卡熱量，若僅輕度散步、走路，則注意水的補充即可。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

那運動後到底要怎麽吃呢？建議把握碳水化合物：蛋白質= 3~4:1原則，營養師高敏敏也列出以下搭配可供參考：

365大卡：地瓜中型1顆+溫泉蛋2顆



370大卡：厚片吐司1片+溫鮮奶350ml



460大卡:雞肉飯+荷包蛋



310大卡:小餐包+小草莓10顆+豆漿

高敏敏解釋，控制飲食的方式百百種，重點應放在「不要比誰瘦得快，而是瘦得久」，希望大家冬季運動之後，搭配健康飲食，幫助更燃脂。

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