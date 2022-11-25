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Jisoo被Dior、卡地亞寵上天　樂收50萬精品

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▲▼ Jisoo精品 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo在北美巡迴演唱會時，不忘替Dior彩妝宣傳。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK剛結束北美巡迴演唱會，Jisoo在IG上分享此次巡迴最終站洛杉磯演唱會的大合照，展現BLINKs粉絲的熱情相挺，與粉絲相約歐洲見，而她也在IG限時動態po出品牌獻上的滿滿禮物，包括Dior最新服裝與配件、香氛蠟燭，以及卡地亞（Cartier）腕錶，一次獲贈近50萬元的精品，讓她特別選在昨日感恩節寫下滿滿的感謝。

▲▼ Jisoo精品 。（圖／翻攝IG）

▲Jisoo開心收到Dior最新精品，（順時針方向）Dior Essential手提包135,000元，Dior Caro包79,000元，休閒鞋未定價，D-PLAYER鴨舌帽27,500元，短袖外套94,000元。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

BLACKPINK的4位團員各有精品代言，Jisoo為Dior大使，在北美巡迴演唱會期間，處處抓緊機會為品牌宣傳，化妝準備登台時就亮出Dior最新彩妝，每一站演唱會之間的空檔就背Dior包搭配私服，敬業程度讓品牌全看在眼裡，送上新款Dior Essential黑色小牛皮籐格紋小型手提包、Dior Caro 黑色蓬鬆大型籐格紋小牛皮箱型手提包、D-PLAYER 鴨舌帽、橫條紋短袖外套與休閒鞋，以及聖誕香氛蠟燭典藏禮盒。

▲▼ Jisoo精品 。（圖／翻攝IG）

▲Dior同時獻上聖誕香氛蠟燭典藏禮盒。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo同時是卡地亞大使，經常配戴經典Tank Louis Cartier手動上鍊機芯腕錶、Tank Française小型款坦克錶、Ballon Bleu de Cartier腕錶36毫米玫瑰金鑽錶、18K玫瑰金材質Panthère de Cartier美洲豹中型款石英腕錶等總值逾百萬名錶，感恩節這天她笑納卡地亞紅盒，裡面裝的是不鏽鋼材質的Panthère de Cartier美洲豹腕錶小型款，豐富她的名錶收藏陣容。

▲▼ Jisoo精品 。（圖／翻攝IG）

▲卡地亞送給Jisoo Panthère de Cartier美洲豹腕錶小型款，116,000元。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

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關鍵字：

BLACKPINK, Jisoo, Dior, Cartier, 卡地亞

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