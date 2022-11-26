少一點控制慾！人生必須放下「5件事」，讓你過得更快樂

▲快樂其實可以操之在我。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

有時候在意的事情越多，痛苦就越多，換句話說，想要快樂就得擁有一種放下的能力，跳脫出來客觀思考，別被負面的情緒困住，放下以下「5件事」，你會過得更快樂。

#放下爭論

許多的爭吵多半都是因為糾結在誰對誰錯，但爭執對錯會破壞感情，並不會帶來更多好處，這時候建議跳出來用其他視角來看待，你會快樂更多。

#放下控制慾

管好自己就好，不需要管別人，別總是把一切掌握在自己的計劃中，雖然表面充滿自信，但其實內心恐懼，請別害怕出錯，畢竟失敗也是生活常態的一環，才是日後變優秀的動力。

#放下虛榮心

每個人都需要被稱讚或是誇獎，他讓我們處在一種被認同的快感中，為了享受這些快感，所以活在別人的眼光中，這樣只會讓你的得失心變更重。

#放下恐懼

為未來可能會發生的事情會擔心是一定的，但若是這樣的擔心或是恐懼過度，反而會讓自己綁手綁腳，變得不快樂，要知道你所害怕的事情，多數情況下都不會發生，真正讓人恐懼的是恐懼的本身。

#放下過去

活在當下、享受當下，別過度執著於過去，畢竟人生是一場不能回頭旅程，會放不下過去是因為擔心可能怕失去，或是面對未來的恐懼，把每一天歸零，每個時刻都是新的開始。