營養師教「吃火鍋不發胖」5招秘訣：用「輕醬料」取代沙茶醬

▲營養師提醒吃火鍋注意幾個事項，就能吃得健康無負擔。（圖／Global Mall提供）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pixabay

天氣一冷就讓人想大吃火鍋，但別看火鍋看似食材多貌似健康，或是涮涮鍋小小一鍋好像很無害，小心就是讓你過冬後胖3斤的兇手！知名營養師高敏敏就提醒，天氣冷時會讓人懶得動，活動量降低、身體代謝變慢，如果放肆吃火鍋，暖了身體卻也不知不覺吃進了許多負擔。她就分享5招吃火鍋秘訣，讓你吃得健康均衡又不怕胖。

＃湯底選擇普通清湯



火鍋湯底建議選擇像是蔬菜、昆布等清湯底，且享用前可以先將浮油刮除，減少油脂攝取。

＃必加蔬菜才均衡



很多火鍋都是以肉或火鍋料為主，建議如果可以盡量多加入蔬菜類、少一點火鍋料是更好的，增加膳食纖維的攝取，也可以多增加菇類、藻類的選擇，維持營養均衡。

＃使用輕醬料，避開稠醬料

減少使用沙茶醬、豆瓣醬或豆腐乳調味，建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥等清醬料為主，再加入少許醬油也可以，當然不沾醬享用最原味的口感也是最好的選擇。

＃以原型食材為主，少吃加工製品

避免像是蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐、炸豆皮等加工製品，盡量以蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等原型食材為主，減少負擔。

＃將白飯替換成高纖維根莖類食物



根莖類食物的熱量約是白飯的一半，除此之外還能幫助補充膳食纖維。

►換季就過敏？營養師曝10大「抗過敏營養素」 多吃蘋果能改善

►營養師教「喝酒不怕胖」6大秘訣！ 喝前先吃「1類食物」

►難怪瘦不了！營養師曝10大「NG減肥行為」 只做斷食法也上榜

