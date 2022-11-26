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金惠秀禮服被嫌保守　霸氣曬一套比一套還辣的試裝照

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▲▼金惠秀 。（圖／翻攝IG）

▲金惠秀昨出席青龍電影獎，最後選了亮眼的藍綠色斗篷式禮服。（圖／翻攝hs_kim_95 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓大滿貫影后金惠秀與《機智的醫生生活》男星柳演錫昨第5度攜手主持青龍電影獎，從1994年的第14屆青龍電獎就接下主持棒、至今年已連續主持了29屆的金惠秀，選穿包緊緊的藍綠色禮服斗篷式禮服，雖然未如眾人預期穿著性感禮服上陣，但依然亮眼，不過她好似聽見粉絲們的呼喚，今曬出典禮前的試裝照，她換穿多套火辣指數破表的禮服，讓網友大讚「這是真女神」。

▲▼金惠秀 。（圖／翻攝IG）

▲金惠秀演出古裝劇《王后傘下》，變身氣場強大的一國之母「中殿娘娘」。（圖／翻攝hs_kim_95 IG）

金惠秀演技非凡，拿下南韓青龍、百想、大鐘三大電影獎項影后大滿貫頭銜，近日她在古裝劇《王后傘下》變身一國之母「中殿娘娘」，成天幫闖禍的兒子收爛攤子，還要跟婆婆「大妃娘娘」鬥法，戲裡戲外氣場都強大，更令人稱羨的是52歲的她保養有術，擁有傲人的G罩杯上圍與纖腰，駕馭起考驗身材的禮服毫不費力。

▲▼金惠秀 。（圖／翻攝IG）

▲金惠秀試裝照中，一套白色深V禮服盡顯她傲人G罩杯上圍。（圖／翻攝hs_kim_95 IG）

▲▼金惠秀 。（圖／翻攝IG）

▲另一套白色心形領禮服，也展現金惠秀傲人曲線。（圖／翻攝hs_kim_95 IG）

昨金惠秀登上青龍獎所穿的藍綠色斗篷式禮服，堪稱她歷來最保守的造型，不過她今早於IG亮出多套試裝照，包括2套讓她露出深遂事業線的白色禮服、2套黑色禮服以及紅色單肩禮服，每一套造型都盡顯她S形身材曲線，不過有粉絲看不過癮，希望她試裝時把口罩與帽子拿下就更完美了。

▲▼金惠秀 。（圖／翻攝IG）

▲金惠秀還嘗試紅色單肩禮服。（圖／翻攝hs_kim_95 IG）

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關鍵字：

金惠秀, 青龍獎

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