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網揭「最容易戀愛腦」3大星座！Top 1另一半說的都對，甚至忽略自己

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▲▼網揭「最容易戀愛腦」3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama

很多人一談起戀愛就像變了一個人，完全失去自己的思考能力，把全副身心、精力都放在另一半身上，甚至為愛失去理智，也就是網上俗稱的「戀愛腦」。微博上就有星座專家公開「戀愛腦」最嚴重的3大星座，尤其Top 1超依賴另一半，對方說什麼都對，完全聽從對方意見。

▲▼網揭「最容易戀愛腦」3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：巨蟹座

很重感情的巨蟹座，會把愛情放在很重要的位置，在進入一段戀情中，會為愛表現得很卑微，他們會為了另一半毫無保留的奉獻，甚至可以為了維護感情，付出所有也在所不惜。巨蟹很容易有戀愛腦，常因此失去自我，智商、情商都會瞬間大幅降低，不僅容易受到傷害，他們為了愛情，還願意不斷的妥協，就算對方頻繁犯錯，他們大多也都會選擇原諒。

▲▼網揭「最容易戀愛腦」3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：天蠍座

天蠍座帶有的神秘氣質，配上看似高冷的外表，是非常具有吸引力的星座，基本上桃花不會太差，但其實他們內心很缺乏安全感，尤其是在感情上，會有很強的戒備心理，總想保護自己、害怕受傷。可一旦進入戀愛關係中，他們就會變得容易自卑，以愛情為中心，整個人就像被迷住了一樣，沒有自己的獨立想法，另一半任何舉動都會牽動他們的情緒變化，對方不經意的一句話都會讓他們超在意、甚至陷入反思。

▲▼網揭「最容易戀愛腦」3大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙魚座

純真善良的雙魚座，平時在生活中其實也算樂觀，他們很憧憬浪漫的戀情，但真的愛上一個人後，他們敏感的心性就會變得更強，很容易患得患失，加上容易相信別人、依賴別人的性格，在戀情中會把自己看得很輕，所有情緒都會跟著另一半變化。尤其他們的戀愛腦很嚴重，不論什麼事，他們都不會自己理性思考，而是完全聽從另一半的意見，並把自己的重心全放在對方身上，甚至忽略自己，非常極端。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 戀愛腦, 雙魚, 天蠍, 巨蟹

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