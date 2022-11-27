星・變美／51歲黎姿太凍齡被狂讚！親曝保養3秘訣「隨身必帶一物」

▲黎姿的凍齡好狀態讓許多網友狂讚看不出已過50歲。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝黎姿IG

女星們為了維持好狀態，各有自己一套保養法，而曾被封為「最美趙敏」的香港女星黎姿，從窈窕身材到肌膚都維持得很好，凍齡美貌讓人難以看出她今年已51歲，被許多粉絲狂讚「永遠的女神」、「素顏都好美！」近日她就分享平時很注重的3個護膚細節，從秋冬換季維持肌膚健康到消水腫的秘訣全都公開。

＃隨身必帶保濕噴霧



她在秋冬換季期間，肌膚容易缺水乾燥，即使妝前做好了保養和定妝動作，妝容也比較容易卡粉、斑駁，所以她平時身邊都會常備一支保濕噴霧，當肌膚感覺乾燥緊繃時就噴一噴，這樣即使在攝影燈下長時間拍攝，妝容也能保持服貼自然。

＃喝薏仁水消水腫



睡前喝太多水、太疲勞、新陳代謝變慢等原因都容易導致水腫，而她透露自己消水腫的秘訣之一就是喝薏仁水。「因為薏米（薏仁）能促進血液和水分代謝有利尿消腫的效果，有效排走體內多餘水分。特別是有拍攝工作前，我都會喝一杯薏米水（薏仁水），這樣拍攝時臉部輪廓會更加清晰立體。」

＃秋冬換用舒緩維穩型保養品

秋冬天氣比較涼，她提醒除了多加衣物保暖之外，秋冬空氣越來越乾燥，皮膚少了油脂的分泌，屏障功能也會跟著變弱，不僅肌膚水分容易流失，也容易出現泛紅、過敏、粗糙等情況。所以秋冬時她會用一些比較溫和舒緩、有維穩效果的保養品，幫助維持健康的肌膚狀態。

她還會在家裡放上加濕器，增加室內的濕度；平日也會多喝溫水、適當吃一些滋養潤燥的食物，都能幫助秋冬也能擁有好氣色。

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