營養師教你「消除脂肪肝」這樣吃，咖啡、水果都進榜！

▲咖啡能降低脂肪肝風險。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

全世界約有1/4人口有脂肪肝，台灣患者就接近600萬人，而根據107年癌症登記資料顯示，有24.3%肝癌是與脂肪肝有關。營養師程涵宇就在臉書分享，除了減重、運動，只要掌握健康飲食就有機會逆轉脂肪肝，一起來了解。

營養師程涵宇解釋，脂肪肝是指肝臟細胞內有過多脂肪，俗稱「肝包油」，一般來說只要肝臟的含脂肪量超過5%就算是脂肪肝。

她提到脂肪肝症狀相當不明顯，通常都是健檢的時候發現，但進入中度及重度的脂肪肝就可能出現上腹痛、食慾不振、疲勞、甚至肝臟附近有壓痛感。當肝臟脂肪量超過30%，出現嚴重肝臟纖維化，肝硬化風險會大大增加。

想要消除脂肪肝其實有辦法，除了運動、減重外，她也建議可從健康飲食做起，列舉「以下食物」適量補充，讓你和脂肪肝說再見。

#咖啡

喝咖啡幫助降低肝指數，保護肝細胞的損害，降低脂肪肝風險。

#綠色蔬菜

減少內臟脂肪及肝臟脂肪。

#水果

水果攝取與脂肪肝無關！所以脂肪肝別害怕吃水果。在韓國的大規模研究中找了52280 個受試者研究了4.2年，結論是吃比較多的蔬菜水果比較不容易有脂肪肝，但是補充水果仍要適量喔！

#豆類

黃豆、鷹嘴豆等豆類低脂、含有豐富植化素同時含有抗性澱粉，有助於減重減脂，保護肝臟減少肝臟脂肪堆積。

#魚

Omega-3魚油能幫助抗發炎，同時減少肝臟發炎反應、肝臟脂肪堆積，增加體內好的膽固醇HＤL，降低三酸甘油酯。

#燕麥

全穀類、高纖的燕麥降低脂肪肝風險、降低三酸甘油酯。

#堅果

抗發炎抗氧化，降低脂肪肝機率。如果不知道從哪種堅果開始吃，研究發現核桃有用，記得一天3~4顆就好不要多，然後每天都要吃。