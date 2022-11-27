星巴克11／28買一送一優惠！「限時9小時」送特大杯飲品

記者鮑璿安 ／台北報導

連鎖咖啡星巴克買一送一優惠又來了！明（28日）快閃「週一就要看見你好友分享」活動，當日11：00至20：00至門市購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

▲星巴克於11月28日11：00至20：00推出「週一就要看見你好友分享」，買一送一活動 。（圖／品牌官網）

上班族不孤單，星巴克又有買一送一活動了，週一11月28日當日11：00至20：00購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

要特別注意，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、薄荷摩卡咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。且每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲85℃推七款聖誕主題蛋糕，第2件8折 。（圖／品牌官網）



同時，全台85℃門市陸續換上色彩繽紛的耶誕裝飾，並嚴選TWININGS唐寧四紅果茶、法國樂比RAVIFRUIT水果果泥、法國BOIRON保虹果泥等多種進口食材，打造四款切片和三款整膜聖誕主題蛋糕，即日起至12月25日前主題切片蛋糕第二件8折，全台限量販售。