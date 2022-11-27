fb ig video ETtoday search mobile

星巴克11／28買一送一優惠！「限時9小時」送特大杯飲品

>

記者鮑璿安 ／台北報導

連鎖咖啡星巴克買一送一優惠又來了！明（28日）快閃「週一就要看見你好友分享」活動，當日11：00至20：00至門市購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

▲連鎖咖啡 。（圖／品牌官網）

▲星巴克於11月28日11：00至20：00推出「週一就要看見你好友分享」，買一送一活動 。（圖／品牌官網）

上班族不孤單，星巴克又有買一送一活動了，週一11月28日當日11：00至20：00購買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

要特別注意，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、薄荷摩卡咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。且每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲連鎖咖啡 。（圖／品牌官網）

▲85℃推七款聖誕主題蛋糕，第2件8折 。（圖／品牌官網）

同時，全台85℃門市陸續換上色彩繽紛的耶誕裝飾，並嚴選TWININGS唐寧四紅果茶、法國樂比RAVIFRUIT水果果泥、法國BOIRON保虹果泥等多種進口食材，打造四款切片和三款整膜聖誕主題蛋糕，即日起至12月25日前主題切片蛋糕第二件8折，全台限量販售。

關鍵字：

星巴克, 買一送一, 優惠, 咖啡

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

讓人追到心累！超難追3大星座　Top 1思想跳躍又善變，太難懂

讓人追到心累！超難追3大星座　Top 1思想跳躍又善變，太難懂

網揭「最容易戀愛腦」3大星座！Top 1另一半說的都對，甚至忽略自己

網揭「最容易戀愛腦」3大星座！Top 1另一半說的都對，甚至忽略自己

少一點控制慾！人生必須放下「5件事」，讓你過得更快樂

少一點控制慾！人生必須放下「5件事」，讓你過得更快樂

單身時該做的5種練習　真愛來臨時你才能「準備好」 沒妻子就活不了的5大星座男！汪小菲排第二僅次摩羯男 Jennie、Rosé也在穿！解鎖最新長襪造型　顯瘦還是「行走的時尚指南」 星巴克11／28買一送一優惠！「限時9小時」送特大杯飲品 超準「等電梯」心理測驗，秒看真實性格！選4是標準行動派 忽冷忽熱一件帽T就能應付　小花刺繡、Balenciaga粉紅馬丁尼滿足少女心 6款精品保溫瓶時尚兼具環保！LV老花輕盈小巧、Prada CP值最高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面