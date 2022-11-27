潤娥、IU披「低胸白紗」比仙！　影后湯唯腰間一截透視洩高衣品

記者王則絲／台北報導

韓國第43屆青龍獎頒獎典禮於25日舉行，由金惠秀與柳演錫擔任主持，紅毯上眾星雲集，少女時代潤娥與IU（李知恩）同選優雅白紗現身，兩人比仙比美，低胸小露女人味；影后湯唯展現一貫高衣品與駕馭力，典雅透紗裙裝腰間一截透視製造小心機。

▲湯唯青龍獎紅毯造型。（圖／達志影像）



湯唯以電影《分手的決心》奪下青龍獎首位非韓籍影后，在韓國擁有極高的人氣，近幾個月為電影宣傳頻繁露面的湯唯，每每現身的造型都成為韓媒的焦點，她以獨特氣質輕鬆撐起各式服裝。而在青龍獎紅毯上，湯唯選穿CHANEL 2020春季高訂禮服登場，一字領凸顯她的深邃鎖骨線條，面料上細緻的花朵刺繡襯托她成熟高雅卻帶有一絲可愛的個人魅力，腰間一截透視則適時增加了些女人味，在眾多女星之間，她選擇的禮服款式、顏色顯得很突出，衣品再度獲肯定。

▲IU低胸白紗禮服小露性感一面。（圖／達志影像）



IU以電影《嬰兒轉運站》出席本屆青龍獎，她穿著CUCCULELLI SHANEEN的馬甲白紗裙，罕見洩胸前陰影，仙氣飄逸之餘帶有點小性感；潤娥則是以電影《機密同盟2》與湯唯共同角逐女主角，雖然最終沒獲獎，仍然美翻紅毯，她同樣選穿全白色系的拖地禮服，來自Danielle Frankel，身前透紗抓皺摺成一朵花，兼具甜美與優雅。

▲潤娥亦大方展露肩頸線條。（圖／達志影像）



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