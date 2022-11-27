fb ig video ETtoday search mobile

潤娥、IU披「低胸白紗」比仙！　影后湯唯腰間一截透視洩高衣品

>

記者王則絲／台北報導

韓國第43屆青龍獎頒獎典禮於25日舉行，由金惠秀與柳演錫擔任主持，紅毯上眾星雲集，少女時代潤娥與IU（李知恩）同選優雅白紗現身，兩人比仙比美，低胸小露女人味；影后湯唯展現一貫高衣品與駕馭力，典雅透紗裙裝腰間一截透視製造小心機。

▲潤娥、IU、湯唯青龍獎紅毯。（圖／達志影像）

▲潤娥、IU、湯唯青龍獎紅毯。（圖／達志影像）

▲湯唯青龍獎紅毯造型。（圖／達志影像）

湯唯以電影《分手的決心》奪下青龍獎首位非韓籍影后，在韓國擁有極高的人氣，近幾個月為電影宣傳頻繁露面的湯唯，每每現身的造型都成為韓媒的焦點，她以獨特氣質輕鬆撐起各式服裝。而在青龍獎紅毯上，湯唯選穿CHANEL 2020春季高訂禮服登場，一字領凸顯她的深邃鎖骨線條，面料上細緻的花朵刺繡襯托她成熟高雅卻帶有一絲可愛的個人魅力，腰間一截透視則適時增加了些女人味，在眾多女星之間，她選擇的禮服款式、顏色顯得很突出，衣品再度獲肯定。

▲潤娥、IU、湯唯青龍獎紅毯。（圖／達志影像）

▲IU低胸白紗禮服小露性感一面。（圖／達志影像）

IU以電影《嬰兒轉運站》出席本屆青龍獎，她穿著CUCCULELLI SHANEEN的馬甲白紗裙，罕見洩胸前陰影，仙氣飄逸之餘帶有點小性感；潤娥則是以電影《機密同盟2》與湯唯共同角逐女主角，雖然最終沒獲獎，仍然美翻紅毯，她同樣選穿全白色系的拖地禮服，來自Danielle Frankel，身前透紗抓皺摺成一朵花，兼具甜美與優雅。

▲潤娥、IU、湯唯青龍獎紅毯。（圖／達志影像）

▲潤娥亦大方展露肩頸線條。（圖／達志影像）

►金惠秀禮服被嫌保守　霸氣曬一套比一套還辣的試裝照

►迪麗熱巴一襲抹胸紅裙美艷動人　李冰冰「差19歲」穿同款沒輸！

關鍵字：

湯唯, IU, 潤娥, 青龍獎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

讓人追到心累！超難追3大星座　Top 1思想跳躍又善變，太難懂

讓人追到心累！超難追3大星座　Top 1思想跳躍又善變，太難懂

網揭「最容易戀愛腦」3大星座！Top 1另一半說的都對，甚至忽略自己

網揭「最容易戀愛腦」3大星座！Top 1另一半說的都對，甚至忽略自己

少一點控制慾！人生必須放下「5件事」，讓你過得更快樂

少一點控制慾！人生必須放下「5件事」，讓你過得更快樂

單身時該做的5種練習　真愛來臨時你才能「準備好」 沒妻子就活不了的5大星座男！汪小菲排第二僅次摩羯男 Jennie、Rosé也在穿！解鎖最新長襪造型　顯瘦還是「行走的時尚指南」 星巴克11／28買一送一優惠！「限時9小時」送特大杯飲品 超準「等電梯」心理測驗，秒看真實性格！選4是標準行動派 忽冷忽熱一件帽T就能應付　小花刺繡、Balenciaga粉紅馬丁尼滿足少女心 四款以黛妃為名的包包　Gucci Diana優雅實用、Tod's Di Bag華麗回歸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面