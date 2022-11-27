瘋足球必玩「世界盃心理測驗」！9道題測出與你性格最相近明星球員

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2022年世界盃足球賽於近日正式開打，球迷們即使無法親赴卡達觀賽，也都與親朋好友們守在螢幕前熬夜看球，全球掀起一波足球熱。為讓民眾更有參與感，轉播平台愛爾達特別推出「2022世界盃心理測驗」，透過9道題目測出你的人格特質最接近哪位明星球員？如果你也正好在瘋世足，不妨一起來測試看看。

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▲2022世界盃心理測驗。（圖／翻攝自IG）



9道簡單的選擇題首先從預測勝負的方式開始，是單靠直覺決定預測方向，又或是習慣靠著既往數據去做分析，大致上就已經能分為兩派性格；接著從看到球員絆倒，以及球隊輸球的反應，來測試你的感性程度。

選購球衣時的選色則與日常的穿搭息息相關；看球賽時喜歡熱鬧的氛圍、或喜歡在家悠閒自在的看電視，也都因人而異。

接下的情境假設題非常有趣，如過你是一名國家隊成員，在勤奮練球與朋友相約之間要做出抉擇，你又會選擇哪一個答案呢？

測驗結果出爐，將會配對出與你性格最相近的明星球員，包括C羅、梅西、內馬爾、莫德里奇、孫興慜⋯⋯都可能出現，另外還會得到一段人格特質的描述，許多網友都表示：「蠻準的。」如果測驗結果是你不熟悉的球員也沒關係，下方的球員介紹將能幫助你更了解他，此外，還能測出與你有難同當的神隊友，或是可能會與你意見相左的隊友，和朋友一起測更好玩。

▲可能出現的測驗結果。（圖／截圖）



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