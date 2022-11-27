賽琳娜終於與BLACKPINK全員合影！　5人同框畫面曝光粉絲嗨翻

記者王則絲／台北報導

西洋小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）近日驚喜於IG上Po出與韓女團BLACKPINK的同框照，只見她站在C位嗨翻合影，像個小粉絲一樣笑開懷，並寫下註解：「Selpink chillin。」讓雙方粉絲既興奮又激動。

▲賽琳娜與BLACKPINK全體開心合影。（圖／翻攝自IG@selenagomez）



正進行《BORN PINK》世界巡迴演唱會的BLACKPINK，日前在紐華克演出後，終於全體與賽琳娜相見歡，拍下了這張難得的合照，全員四人Jisoo、Rosé、Jennie與Lisa穿著演唱會服裝，賽琳娜則是以簡單率性的皮衣＋牛仔褲裝扮卡C位，令賽琳娜開心到等不及在社群上分享。

2020年夏天曾一起推出過合作歌曲《Ice Cream》的賽琳娜與BLACKPINK，當時因為疫情影響無法真實合體拍攝MV，雙方關係雖然友好，但賽琳娜其實僅在時尚場合中短暫碰過Jisoo和Rosé而已，也因此這回趁著BLACKPINK的巡演，賽琳娜說什麼也要與女孩們相聚，同時以小粉絲、好朋友、合作夥伴的身份同框合影，照片曝光後讓粉絲們都嗨翻了，「5個人終於合體了！」、「我要哭了」、「OMG Selpink萬歲！」並瘋狂敲碗更多的合作。

BLACKPINK在歐美地區的人氣相當高，與許多西洋歌手也很要好，包括與女神卡卡Lady Gaga合作過歌曲《Sour Candy》，日前Jisoo還與Camila Cabello一同登台演出，連音源女王泰勒絲（Taylor Swift）都是眾所周知的Blinks（BLACKPINK粉絲名稱），近日他們結束北美巡演，接下來將前往歐洲各大城市接續演出。

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