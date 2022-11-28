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包・開箱／Tory Burch全新「方塊包」Ｑ爆！超美星河銀、烈焰紅搶先迎聖誕

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記者王則絲／台北報導

隨著周遭越趨頻繁響起聖誕歌曲，預告著年末佳節時刻來臨，眾多品牌爭相推出閃亮元素的Holiday系列，來呼應充滿歡樂氣氛的時節。Tory Burch 2022假日系列迎來全新「方塊包」，以可愛、搶眼的外型成功奪取目光，今日《ET FASHION》便來帶讀者搶先近賞換上「星河銀」的方塊包，隨手一拎營造滿滿聖誕氛圍感。

▲Tory Burch。（圖／品牌提供）

▲Tory Burch假日系列。（圖／品牌提供）

Tory Burch的T Monogram為其標誌性的圖騰，運用於眾多的包型包款當中，今年T Monogram系列推出全新的「方塊包」，以一個「立方體」的輪廓呈現，相當新奇可愛，除了有印滿T Monogram的經典帆布面料，本次假日系列更在面料和色彩上進行改造，透過漆皮材質與立體浮雕化的T Monogram花紋，帶來時髦的星河銀、烈焰紅以及皓雪白3種節慶專屬色系。

▲Tory Burch 。（圖／記者王則絲攝）

▲Tory Burch全新「方塊包」。（圖／記者王則絲攝）

本次《ET FASHION》開箱款式正是星河銀色的全新「方塊包」，亮面漆皮趨近於鏡面的光澤度十分迷人，凹凸的立體T Monogram質感滿分，方正外型下內部空間顯得更為充足了，由於包型寬且深，容量十分足夠，加上拉鍊袋口設計，讓拿取也很方便；同時亦能輕鬆轉換搭配不同風格造型，手提優雅俏麗，換上長背帶則能大方率性。

▲Tory Burch 。（圖／記者王則絲攝）

▲Tory Burch 。（圖／記者王則絲攝）

▲星河銀「方塊包」絕美的立體紋路包面，以及寬敞的內部容量。（圖／記者王則絲攝）

假日系列亮面漆皮材質與立體T Monogram，這回還加碼運用在受歡迎的經典「水桶包」上頭，《ET FASHION》一同帶大家近賞，不同於星河銀的冷感時髦，烈焰紅是否更有熱情的節慶氛圍？

▲Tory Burch 。（圖／記者王則絲攝）

▲Tory Burch 。（圖／記者王則絲攝）

▲同樣的漆皮面料材質也運用於經典熱銷的水桶包型上。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

包開箱, Tory Burch, 方塊包

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