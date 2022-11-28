星巴克今天「特大杯買一送一」　限時9小時揪友開喝

▲星巴克推特大杯買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克11月的每周一都推買一送一促銷，今（11／28）終於來到最後一周，也是讓它做好做滿，今（11／28）推特大杯買一送一優惠，限時9小時，號召在星期一想用咖啡，開啟一周工作日的星迷們前進，伯朗咖啡也針對會員推出不限品項買一送一優惠，也別忘記搜尋一下附近有沒有門市喔。

星巴克11／28限期一天推出「週一就要看見你好友分享」，從中午11點開始到晚上8點期間，消費者至門市購買兩杯特大杯風味與冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。請注意優惠品項「不包含」星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、薄荷摩卡咖啡。

而不適用此優惠的門市如下，包括車道服務、管制區門市、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、新莊思源、竹北自強、市政、彰化金馬、岡山、板橋車站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、芎林文德、宜蘭宜興、高雄博愛、高雄大寮、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、友達GRC、西大、淡海門市。

伯朗咖啡館則在11月續推卡友獨享飲品買一送一，11／28是最後一周一優惠，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。