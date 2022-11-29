納達爾夫婦獻「第一次」　攜手Henry Jacques訂製香水展露非凡品味

▲Henry Jacques攜手網壇巨星納達爾與夫人瑪莉亞佩雷洛，共同推出In All Intimacy特別系列香水。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

熟悉西班牙網壇巨星納達爾（Rafael Nadal）的人若以三個詞形容他，可能會提到：網球、家庭和香水。一個是他職涯代表、一個是他心靈歸屬之地、香水則是他生活和例行儀式的一部分，更是他精神狀態的真實反映，因此他獻出許多「第一次」，選擇第一次與愛妻瑪莉亞佩雷洛（Maria Perello）以夫妻檔形式與法國高級香水品牌Henry Jacques攜手，共同推出In All Intimacy特別系列三款完美詮釋他們獨特個性的香水作品，這也是納達爾首次與香水品牌合作。

▲納達爾第一次與香氛品牌Henry Jacques聯手，更是與妻子瑪莉亞佩雷洛首次以此夫婦檔形式與品牌合作。（圖／CFP）

讓專業領域表現亮眼、又是顧家好男人且重視生活品味的納達爾，中意法國奢華香水代名詞的Henry Jacques的確表現不凡，緣起於創始人Henry Jacques Cremona與法國傳統香水工藝中被稱為「最後一位偉大鼻子」調香大師的深厚友誼，於1975年催生出同名品牌Henry Jacques，隨著Henry夫人Yvette Cremona加入，三人攜手在法國南部城市格拉斯建立了Henry Jacques香水實驗室，存有一千多款香味與三千多個珍藏配方；而創辦人女兒Anne-Lise Cremona加入品牌擔任CEO後，更將她的藝術品味、優雅風格與創新視野，將品牌帶往新高峰，與納達爾夫婦的合作即令人耳目一新。

▲Henry Jacques Cremona自1975年創立Henry Jacques，將品牌推向奢華香氛地位。

過去Henry Jacques提供頂級客戶訂製香水，會收入品牌典藏庫中，不再將此配方販售給其他人，但此次與納德爾夫婦量身訂製的In All Intimacy系列三款香水，首開先例可讓訂製者本人以外購得，讓顧客有機會透過香水了解納達爾夫婦的個人特質，品牌CEO Anne-Lise Cremona女士表示：「與這對夫婦會面並共度一段時光，最後創造出屬於他們自己的香水，能有這樣的經歷是我們的榮幸，也開啟了我們三個人合作的新篇章，彼此都希望能夠持續合作下去。我們的相遇，是因為我們彼此信任又情感交融，而最重要的是，彼此希望分享美妙經歷和生活感悟，並能夠為更多人帶來啟發。而這也正是香水的意義所在。」

▲Henry Jacques CEO Anne-Lise Cremona將她的生活藝術品味與優雅注入品牌。

Henry Jacques為納達爾量身訂製了兩款香水：進入揮拍擊球狀態的納達爾會選擇第一款恬淡的香味；另一款頗具個性的味道則專為他的私人時光打造，共通點是靈感發想自他對地中海的深刻情感與緊密聯繫，他說：「如果沒有地中海，很難想像我的生活會是什麼樣子。我熱愛它的氣息、柑橘的味道和那種清新的感覺。」他也透露對大自然的深沉愛戀，他表示：「對我而言，沒有什麼比雨後、夕陽西下時大地的氣息更令人心醉。」

▲以納達爾為名的香水靈感源自他對地中海的深刻情感與緊密聯繫。

以納達爾命名的第一款RAFAEL NADAL N° 1 香水中，特定的香調組合在一起創造出香水氣味，不僅達到絕妙平衡，也暗藏對納達爾故鄉致敬之意，因為採用香菜、百里香、紫羅蘭、薰衣草、檸檬，以及產自地中海盆地讓人聯想到他的故鄉植物艾蒿，再以雪松木、皮革和檀香木巧妙結合。第二款為他創作的RAFAEL NADAL N° 2香水以佛手柑、茉莉花、丁香、玫瑰和白麝香為原料，與MARIA PERELLO香水的味道相得益彰，以香氛彰顯夫妻倆的甜蜜情感。

▲RAFAEL NADAL N° 1（左）花香調／清新香調，RAFAEL NADAL N° 2香水橙皮苷調／花香調。

而為納達爾妻子瑪莉亞佩雷洛量身訂製的MARIA PERELLO香水，以紫羅蘭、橙花、佛手柑、茉莉花、檀香和白麝香調，代表溫柔又果敢堅定的女性，是全心支持丈夫網球事業、同時又展現自信真我態度的瑪莉亞佩雷洛最佳象徵，她表示希望透過此款香水賦予人們安全感，並帶來圓滿的感覺，保有個人的獨特性與力量。

▲MARIA PERELLO香水為花香調，襯托溫柔又果敢堅定的女性特質。